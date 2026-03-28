Antonius Oskarianto Adur
28 Maret 2026, 07.19 WIB

Mauro Zijlstra Cetak Gol Perdana di Timnas Indonesia, Persija Jakarta Beri Pujian

Selebrasi gol dari Mauro Zijlstra ke gawang Saint Kitts &amp; Nevis dalam laga FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (27/3/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Persija Jakarta beri pujian setelah Mauro Zijlstra berhasil cetak gol perdana saat Timnas Indonesia mengalahkan Saint Kitts and Nevis di laga pembuka FIFA Series 2026. Laga yang berakhir dengan skor 4-0 tersebut dimainkan di Gelora Bung Karno, Jumat (27/3).

Di media sosial klub, Persija memuji ketenangan Mauro Zijlstra saat mencetak gol pada menit ke-75. "Penyelesaian tenang dari Mauro Zijlstra menambah keunggulan Indonesia!," tulis caption Instagram resmi Persija.

Selain mencetak gol di laga melawan Saint Kitts and Nevis, Mauro Zijlstra juga memastikan bahwa kondisi fisiknya sudah kembali pulih setelah absen karena cedera pangkal paha di dua laga bersama Persija. "Kembali setelah cedera," tulisnya di Instastory sebelum memulai pertandingan bersama Timnas Indonesia.

John Herdman tidak langsung menjadikan Mauro sebagai starter pada laga kali ini. Dia lebih memilih memainkan Ole Romeny dan Ramadhan Sananta sebagai duet penyerang.

Mauro baru masuk pada menit ke-72 menggantikan Sananta. Namun, pemain 21 tahun tersebut langsung memberikan dampak setelah berhasil menendang bola dengan tenang yang tidak bisa ditepis oleh kiper Saint Kitts and Nevis, Julani Archibald.

Bagi Mauro, gol debutnya itu juga menjadi gol pertamanya yang dicetak di Gelora Bung Karno. Dan untuk pertama kalinya, pemain berdarah Bandung itu bermain di stadion tersebut dalam empat pertandingannya bersama Timnas Indonesia.

Setelah berhasil cetak gol perdana untuk Timnas Indonesia, kini Mauro harus membuktikan ketajamannya bersama Persija. Sebab, dia belum mencetak gol bersama Macan Kemayoran di dua pertandingan.

Timnas Indonesia dipastikan akan menghadapi Bulgaria di babak final yang dimainkan pada 30 Maret 2026. Apakah Mauro Zijlstra kembali cetak gol di laga tersebut? Patut dinantikan.

Editor: Hendra
