7 Cara Mengatasi Rasa Malas agar Kembali Produktif dan Fokus Jalani Hari

JawaPos.com - Rasa malas sering datang tanpa disadari dan bisa mengganggu aktivitas sehari-hari, mulai dari menunda pekerjaan, kehilangan motivasi, hingga sulit memulai sesuatu yang sebenarnya penting untuk dilakukan.

Kondisi ini wajar dialami siapa saja. Namun, jika dibiarkan terlalu lama, rasa malas bisa berdampak pada produktivitas hingga kesehatan mental. Karena itu, penting untuk mengetahui cara mengatasinya dengan tepat.

Dilansir dari Alodokter dan Hello Sehat, ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mengatasi rasa malas dan membangun kembali semangat beraktivitas. Berikut 7 cara yang bisa dicoba:

1. Tetapkan Target yang Realistis

Menentukan target yang jelas menjadi langkah awal untuk mengatasi rasa malas. Namun, pastikan target tersebut realistis dan bisa dicapai. Target yang terlalu besar justru membuat seseorang merasa terbebani dan akhirnya enggan memulai.

Mulailah dari hal kecil, seperti menyelesaikan satu tugas sederhana. Dari sana, motivasi akan perlahan terbentuk.

2. Susun Rencana Kegiatan Harian

Rasa malas sering muncul karena tidak adanya arah yang jelas. Dengan menyusun rencana kegiatan, kamu bisa mengetahui apa yang harus dilakukan dan kapan harus menyelesaikannya.

Rencana ini tidak perlu terlalu kaku. Yang penting, ada panduan agar aktivitas tetap terarah dan tidak berujung pada penundaan.

3. Jangan Terlalu Perfeksionis

Keinginan untuk selalu sempurna bisa menjadi penghambat. Banyak orang akhirnya menunda pekerjaan karena merasa belum siap atau takut hasilnya tidak maksimal.

Padahal, yang terpenting adalah memulai terlebih dahulu. Hasil bisa diperbaiki seiring proses berjalan.

4. Lakukan Aktivitas Fisik atau Olahraga