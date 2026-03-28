Fatah Elhusein
28 Maret 2026, 22.50 WIB

7 Cara Mengatasi Rasa Malas agar Kembali Produktif dan Fokus Jalani Hari

Ilustrasi tidur saat bekerja (Freepik) - Image

Ilustrasi tidur saat bekerja (Freepik)

JawaPos.com - Rasa malas sering datang tanpa disadari dan bisa mengganggu aktivitas sehari-hari, mulai dari menunda pekerjaan, kehilangan motivasi, hingga sulit memulai sesuatu yang sebenarnya penting untuk dilakukan.

Kondisi ini wajar dialami siapa saja. Namun, jika dibiarkan terlalu lama, rasa malas bisa berdampak pada produktivitas hingga kesehatan mental. Karena itu, penting untuk mengetahui cara mengatasinya dengan tepat.

Dilansir dari Alodokter dan Hello Sehat, ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mengatasi rasa malas dan membangun kembali semangat beraktivitas. Berikut 7 cara yang bisa dicoba:

1. Tetapkan Target yang Realistis

Menentukan target yang jelas menjadi langkah awal untuk mengatasi rasa malas. Namun, pastikan target tersebut realistis dan bisa dicapai. Target yang terlalu besar justru membuat seseorang merasa terbebani dan akhirnya enggan memulai. 

Mulailah dari hal kecil, seperti menyelesaikan satu tugas sederhana. Dari sana, motivasi akan perlahan terbentuk.

2. Susun Rencana Kegiatan Harian

Rasa malas sering muncul karena tidak adanya arah yang jelas. Dengan menyusun rencana kegiatan, kamu bisa mengetahui apa yang harus dilakukan dan kapan harus menyelesaikannya.

Rencana ini tidak perlu terlalu kaku. Yang penting, ada panduan agar aktivitas tetap terarah dan tidak berujung pada penundaan.

3. Jangan Terlalu Perfeksionis

Keinginan untuk selalu sempurna bisa menjadi penghambat. Banyak orang akhirnya menunda pekerjaan karena merasa belum siap atau takut hasilnya tidak maksimal.

Padahal, yang terpenting adalah memulai terlebih dahulu. Hasil bisa diperbaiki seiring proses berjalan.

4. Lakukan Aktivitas Fisik atau Olahraga

Olahraga ringan dapat membantu meningkatkan energi dan memperbaiki suasana hati. Tubuh yang aktif akan membuat pikiran lebih segar dan siap menghadapi aktivitas.

Artikel Terkait
9 Manfaat Teh Matcha untuk Kesehatan, Yang Terakhir Sering Tak Disadari - Image
Kesehatan

9 Manfaat Teh Matcha untuk Kesehatan, Yang Terakhir Sering Tak Disadari

22 Maret 2026, 03.09 WIB

Ingin Perawatan Kulit Berseri? Ini 4 Manfaat dari Scrub Kopi - Image
Lifestyle

Ingin Perawatan Kulit Berseri? Ini 4 Manfaat dari Scrub Kopi

22 Maret 2026, 03.03 WIB

Miliki Banyak Khasiat, Intip 4 Manfaat dari Jambu Biji - Image
Kesehatan

Miliki Banyak Khasiat, Intip 4 Manfaat dari Jambu Biji

22 Maret 2026, 02.36 WIB

Terpopuler

1

Ini Alasan John Herdman Pilih Jens Raven Gantikan Mauro Zijlstra untuk Hadapi Bulgaria

2

7 Weton Naungan Wasesa Segara Ini Rezekinya Bakal Menetap pada Dirinya, Kaya Raya Bukan Lagi Impian

3

Ramalan Zodiak Pisces Akhir Maret 2026: Aktivitas Padat Berbuah Sukses, Karier Cemerlang dan Rezeki Berlimpah

4

Rezeki Seolah Enggan Pergi, 5 Shio Ini Diramalkan Hoki Besar dalam Waktu Dekat

5

Bakal Melekat, 7 Kenangan Masa Kecil Ini Bisa Membentuk Kepribadian Anak saat Dewasa

6

Jadwal Shalat Wilayah Malang Senin 30 Maret 2026

7

7 Perilaku Wanita Ini Menunjukkan Ketertarikannya pada Seorang Pria, Apa Saja?

8

Ramalan Zodiak Aquarius Akhir Maret 2026: Kesuksesan di Depan Mata, Karier Bersinar dan Rezeki Melimpah

9

Ramalan Zodiak Sagitarius Akhir Maret 2026: Waspadai Kesalahan dan Pengeluaran Tak Terduga

10

7 Shio Ini Diprediksi Bakal Cepat Kaya di Usia Muda, Apakah Kamu Salah Satunya?

