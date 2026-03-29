Irfan Ferdiansyah
29 Maret 2026, 14.09 WIB

Orang yang Mengenakan Pakaian Sama Berulang Kali Tanpa Malu Biasanya Memiliki 7 Ciri Kepercayaan Diri Ini Menurut Psikologi

seseorang yang sering mengenakan pakaian yang sama berulang kali / freepik

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, penampilan sering kali dianggap sebagai cerminan dari kepribadian seseorang. Banyak orang merasa perlu terus mengganti pakaian agar terlihat menarik, mengikuti tren, atau sekadar menghindari penilaian orang lain. Namun, ada juga individu yang dengan santai mengenakan pakaan yang sama berulang kali—tanpa rasa malu sedikit pun.

Menariknya, dalam perspektif psikologi, kebiasaan ini bukanlah tanda kurangnya kesadaran sosial, melainkan justru bisa menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Orang-orang ini cenderung memiliki pola pikir yang kuat, stabil, dan tidak mudah dipengaruhi oleh tekanan sosial.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (27/3), terdapat 7 ciri kepercayaan diri yang biasanya dimiliki oleh orang yang tidak malu memakai pakaian yang sama berulang kali:

1. Tidak Bergantung pada Validasi Sosial

Orang yang percaya diri tidak membutuhkan pengakuan terus-menerus dari orang lain untuk merasa berharga. Mereka tidak berpakaian demi pujian atau agar diterima, tetapi karena kenyamanan dan kebutuhan pribadi.

Dalam psikologi, hal ini dikenal sebagai internal validation—di mana seseorang menilai dirinya sendiri berdasarkan standar pribadi, bukan opini eksternal.

2. Memiliki Identitas Diri yang Kuat

Mereka tahu siapa diri mereka dan tidak merasa perlu “membuktikan” sesuatu melalui penampilan. Pakaian hanyalah alat, bukan penentu nilai diri.

Orang dengan identitas diri yang kuat biasanya lebih konsisten dalam gaya hidup, termasuk cara berpakaian.

3. Fokus pada Hal yang Lebih Penting

Alih-alih menghabiskan energi untuk memilih pakaian setiap hari, mereka memilih mengalokasikan waktu dan perhatian untuk hal yang lebih bermakna—seperti pekerjaan, kreativitas, atau hubungan sosial.

Ini juga berkaitan dengan konsep decision fatigue dalam psikologi, di mana terlalu banyak keputusan kecil bisa menguras energi mental.

4. Tidak Takut Dinilai Orang Lain

Salah satu tanda utama kepercayaan diri adalah keberanian menghadapi penilaian orang lain. Mereka sadar bahwa tidak semua orang akan setuju atau menyukai pilihan mereka—dan itu tidak masalah.

Mereka tidak hidup untuk menyenangkan semua orang.

5. Nyaman dengan Diri Sendiri

Kenyamanan internal jauh lebih penting daripada penampilan eksternal. Orang yang percaya diri tidak merasa canggung meskipun terlihat “itu-itu saja” di mata orang lain.

Mereka menerima diri sendiri apa adanya, termasuk kebiasaan sederhana seperti mengulang pakaian.

6. Memiliki Prinsip Efisiensi

Beberapa orang yang sering mengulang pakaian melakukannya karena alasan praktis—menghemat waktu, uang, dan energi.

Ini menunjukkan pola pikir efisien dan terorganisir, yang sering ditemukan pada individu dengan kepercayaan diri tinggi dan tujuan hidup yang jelas.

7. Tidak Terjebak Tren Sosial

Mereka tidak mudah terbawa arus tren fashion yang terus berubah. Bagi mereka, mengikuti tren bukanlah keharusan.

Dalam psikologi, ini menunjukkan tingkat independensi yang tinggi—kemampuan untuk berpikir dan bertindak tanpa tekanan sosial.

Penutup

Memakai pakaian yang sama berulang kali bukanlah sesuatu yang harus dipandang negatif. Justru, dalam banyak kasus, hal ini mencerminkan kepercayaan diri yang kuat, kestabilan emosional, dan kebebasan dari tekanan sosial.

Di dunia yang sering menilai dari penampilan luar, orang-orang seperti ini mengingatkan kita bahwa nilai sejati seseorang tidak terletak pada apa yang mereka kenakan, melainkan pada bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri.

Jadi, jika kamu atau seseorang di sekitarmu memiliki kebiasaan ini, mungkin itu bukan soal “tidak peduli penampilan”—melainkan tanda bahwa mereka sudah berdamai dengan diri sendiri.***
Editor: Setyo Adi Nugroho
