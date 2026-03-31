31 Maret 2026, 07.27 WIB

Dihantam Absennya Dua Bek Kunci, Persib Bandung Tetap Pede Hadapi Semen Padang!

Frans Putros dan Patricio Matricardi absen lawan Semen Padang. (Dok. Persib Bandung)&nbsp; - Image

Frans Putros dan Patricio Matricardi absen lawan Semen Padang. (Dok. Persib Bandung)&nbsp;

JawaPos.com - Persib Bandung menghadapi ujian berat jelang laga pekan ke-26 Super League 2025/2026 kontra Semen Padang FC yang akan digelar di Stadion Haji Agus Salim, Minggu (5/3).

Di tengah ambisi mempertahankan posisi puncak klasemen, Maung Bandung dipastikan kehilangan dua pilar penting di lini belakang.

Dua bek andalan, Frans Putros dan Patricio Matricardi, harus absen akibat akumulasi kartu kuning. Putros terpaksa menepi setelah mengoleksi kartu kuning ketujuh musim ini saat menghadapi Borneo FC Samarinda pada laga tunda pekan ke-21, 15 Maret 2026 lalu.

Sementara itu, Matricardi menerima kartu kuning keempatnya ketika Persib berjumpa Persik Kediri di pekan ke-25.

Absennya kedua pemain ini menjadi pukulan tersendiri bagi Persib. Pasalnya, duet tersebut selama ini menjadi fondasi kokohnya lini pertahanan tim hingga mampu membawa Pangeran Biru bertengger di puncak klasemen sementara.

Namun di tengah situasi tersebut, gelandang sekaligus motor permainan tim, Marc Klok, memastikan bahwa Persib tetap berada dalam kondisi siap tempur.

Klok menegaskan bahwa dirinya dan seluruh pemain dalam kondisi prima, baik secara fisik maupun mental, usai menjalani masa libur Hari Raya Idulfitri 1447 H.

Ia menyebut program latihan mandiri yang diberikan tim pelatih menjadi kunci utama dalam menjaga kebugaran skuad.

"Selama libur kami tetap menjalani latihan tambahan dengan intensitas tinggi secara mandiri. Saya pribadi merasa sangat fit dan siap menghadapi sembilan pertandingan tersisa," ungkap Klok.

Meski berstatus pemuncak klasemen, Klok menolak untuk menganggap remeh Semen Padang. Menurutnya, tim tuan rumah justru berpotensi tampil lebih berbahaya karena tengah berjuang keluar dari zona degradasi.

Editor: Hendra
Artikel Terkait
Drama di Liverpool! Performa Anjlok, Arne Slot Terancam Digantikan Xabi Alonso - Image
Sepak Bola Dunia

Drama di Liverpool! Performa Anjlok, Arne Slot Terancam Digantikan Xabi Alonso

31 Maret 2026, 07.24 WIB

Timnas Indonesia Dominan tapi Kurang Beruntung! Ini Momen Krusial Saat Ladeni Bulgaria di Final FIFA Series 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Timnas Indonesia Dominan tapi Kurang Beruntung! Ini Momen Krusial Saat Ladeni Bulgaria di Final FIFA Series 2026

31 Maret 2026, 07.21 WIB

Diplomasi Bola Makin Serius! Persib Bandung Jadi Senjata Baru Indonesia di Panggung Dunia Bersama Kemenlu RI - Image
Sepak Bola Indonesia

Diplomasi Bola Makin Serius! Persib Bandung Jadi Senjata Baru Indonesia di Panggung Dunia Bersama Kemenlu RI

01 April 2026, 14.32 WIB

Terpopuler

1

Bikin Gemas! Jaemin NCT Kirim Truk Makanan untuk Namgoong Min, Bukti Kedekatan Mereka

2

Bak Ketiban Durian Runtuh, 3 Zodiak Ini Bakal jadi Kaya Raya pada April 2026

3

4 Zodiak yang Perlu Waktu Lama untuk Menikah,Membangun Keluarga Bukanlah Prioritas Utama di Kehidupan Mereka Sekarang

4

Ramalan Keuangan dan Karier Zodiak Besok Kamis 2 April 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

5

Marc Cucurella Meledak! Tuduh Wasit Paul Tierney Tak Hormati Chelsea dalam Insiden Huddle Kontroversial

6

Chelsea Kunci Cole Palmer! Harga Selangit Bikin Manchester United Gigit Jari

7

5 Kebiasaan Dalam Hubungan Percintaan yang Sering Dianggap Wajar namun Sebenarnya Sangat Toxic

8

Sinyal Perpisahan Pep Guardiola Menguat! Manchester City Siapkan Era Baru Bersama Enzo Maresca

9

Dari Arne Slot ke Xabi Alonso? Liverpool Susun Revolusi Skuad, Bidik Maxence Lacroix dan Formasi 3 Bek

10

MPR Minta Pemerintah Tarik Pasukan Perdamaian dari Lebanon usai Gugurnya 3 Prajurit TNI

