8 Cara agar Cepat Tidur di Malam Hari, Bantu Atasi Insomnia secara Alami

JawaPos.com - Sulit tidur di malam hari menjadi masalah yang cukup umum dialami banyak orang. Kondisi ini bisa dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari stres, pola hidup tidak teratur, hingga kebiasaan menggunakan gawai sebelum tidur.

Jika dibiarkan, gangguan tidur tidak hanya membuat tubuh lelah, tetapi juga berdampak pada kesehatan secara keseluruhan. Kurang tidur dapat menurunkan konsentrasi, produktivitas, hingga meningkatkan risiko berbagai penyakit.

Padahal, ada sejumlah cara sederhana yang bisa dilakukan untuk membantu tubuh lebih cepat terlelap. Kuncinya adalah membangun kebiasaan yang konsisten dan menciptakan kondisi yang mendukung kualitas tidur.

Dilansir dari laman Alodokter dan Halodoc, berikut cara agar cepat tidur yang bisa diterapkan.

1. Tetapkan Jadwal Tidur yang Teratur

Membiasakan tidur dan bangun di waktu yang sama setiap hari dapat membantu mengatur jam biologis tubuh. Dengan pola yang konsisten, tubuh akan lebih mudah merasa mengantuk pada waktu yang telah ditentukan.

2. Batasi Tidur Siang

Tidur siang memang bermanfaat, tetapi jika terlalu lama justru bisa mengganggu waktu tidur malam. Idealnya, durasi tidur siang tidak lebih dari 20 menit agar tidak mengurangi rasa kantuk di malam hari.

3. Hindari Penggunaan Gawai Sebelum Tidur