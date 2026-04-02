Penuhi Nutrisi Otak, Ini 6 Makanan yang Baik Dikonsumsi untuk Meningkatkan Kecerdasan dan Daya Ingat

Ilustrasi buah alpukat./freepik/ jcomp
JawaPos.com — Otak merupakan organ penting yang memerlukan asupan energi besar karena berperan dalam mengatur berbagai fungsi tubuh, seperti bergerak, berpikir, hingga bernapas.
Diketahui bahwa otak menghabiskan sekitar 20 persen dari total kalori tubuh, sehingga membutuhkan sumber energi yang cukup agar dapat bekerja secara optimal setiap hari.
Karena itu, menjaga kesehatan otak sejak dini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan kognitif sekaligus menekan risiko terjadinya demensia.
Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memilih asupan makanan yang tepat dan kaya nutrisi.
Makanan memiliki peran besar dalam mendukung kinerja otak maupun organ tubuh lainnya agar tetap optimal.
Selain energi dari kalori, otak juga membutuhkan nutrisi penting seperti omega-3, yaitu lemak sehat yang berfungsi membantu pembentukan dan perbaikan sel otak, serta dapat mengurangi stres dan risiko peradangan.
Mengutip dari kanal YouTube Kunci Sehat pada Kamis (2/4), berikut enam jenis makanan yang dapat membantu meningkatkan kecerdasan serta daya ingat otak.
Ikan berlemak menjadi salah satu makanan yang baik dikonsumsi untuk tubuh. Hal ini karena ikan berlemak mengandung omega-3 yang dapat membantu meningkatkan kesehatan otak.
Kandungan omega-3 dapat meningkatkan pembentukan neuron dan struktur sel otak, sehingga bisa berfungsi maksimal.
Dengan mengkonsumsi makanan kaya omega-3 seperti ikan berlemak dapat meningkatkan fungsi otak. Kamu dapat mengkonsumsi ikan berlemak yang mengandung omega-3 seperti ikan salmon, ikan kembun, ikan tuna, dan ikan lainnya.
Selanjutnya, yaitu kamu dapat mengkonsumsi cokelat hitam untuk dapat menjaga kesehatan organ otak agar dapat membantu meningkatkan kecerdasan dan daya ingat.