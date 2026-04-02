Wanita Sering Kekurangan 5 Nutrisi Ini Tanpa Sadar, Simak Cara Menanganinya

JawaPos.com – Kekurangan nutrisi biasanya terjadi ketika tubuh tidak mendapatkan vitamin dan mineral penting yang dibutuhkan.

Khususnya kaum wanita, beberapa dari mereka berusaha menyeimbangkan pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga.

Melewatkan makan, mengonsumsi makanan olahan, berdiet tanpa bimbingan yang tepat dari ahli dapat menyebabkan kekurangan nutrisi.

Dilansir English jagran, berikut lima kekurangan nutrisi yang umum terjadi kepada wanita dan cara menanganinya.

1. Kekurangan zat besi

Kekurangan zat besi sering terjadi pada wanita. Jika tidak ditangani tepat waktu, hal ini dapat menyebabkan anemia, kelelahan, sesak napas, dan pusing.

Wanita harus mengonsumsi makanan kaya zat besi seperti sayuran hijau, kurma, gula merah, dan lentil.

Bahkan makanan kaya vitamin C seperti jeruk dan lemon dapat bantu penyerapan zat besi.

2. Kekurangan vitamin D