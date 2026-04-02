5 Tips Mengatasi Gangguan Tidur saat Malam Menjelang, Sangat Efektif!

Ilustrasi seseorang yang sulit tidur. (Freepik). JawaPos.com — Sulit tidur pada malam hari atau insomnia merupakan masalah yang bisa dialami siapa saja. Kondisi ini kerap dipicu oleh berbagai hal, mulai dari stres, kebiasaan kurang baik sebelum tidur, hingga lingkungan yang tidak mendukung untuk beristirahat. Padahal, kebutuhan tidur yang cukup sangat penting bagi tubuh, baik untuk menjaga kesehatan, memperbaiki suasana hati, maupun meningkatkan fokus saat beraktivitas di siang hari. Jika kamu sering kesulitan untuk terlelap, ada beberapa cara yang bisa dicoba agar tidur menjadi lebih cepat dan berkualitas. Berdasarkan informasi dari Halodoc dan Alodokter pada Kamis (2/4), berikut lima tips efektif yang dapat membantu mengatasi masalah susah tidur di malam hari.

1. Rutin Berolahraga

Olahraga memiliki banyak manfaat saat dilakukan, salah satunya yaitu dapat mengatasi susah tidur tanpa perlu mengkonsumsi obat-obatan.

Setelah berolahraga, tubuh akan merasa lelah yang memudahkan seseorang untuk tidur lebih cepat dan kualitas tidur meningkat.

Untuk itu, kamu dapat mencoba melakukan olahraga ringan 20 menit per hari untuk mendapatkan manfaat tersebut.

2. Melakukan Yoga

Cara selanjutnya yaitu dengan melakukan yoga untuk dapat mengatasi susah tidur, Gerakan yang ada di dalam yoga ini dipercaya dapat mengurangi stres dan meningkatkan fokus mental.

Kamu dapat melakukan paling tidak 20 menit setiap harinya untuk dapat membantu tubuh menjadi lebih rileks. Tidur akan semakin mudah tanpa perlu harus mengkonsumsi obat-obatan ketika tubuh rileks.

3. Melakukan Afirmasi Positif