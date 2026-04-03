Sebenarnya dari Mana Pikiran Anda Berasal? Otak Ternyata Tidak Punya Pusat Kendali Tunggal, Begini Penjelasannya

JawaPos.com - Selama ini, banyak orang percaya bahwa pikiran berasal dari satu pusat kendali di dalam otak.

Seolah-olah ada bagian tertentu yang mengatur, menyaring, lalu memunculkan setiap ide, emosi, dan keputusan yang Anda rasakan.

Anggapan ini terasa masuk akal karena pengalaman berpikir memang tampak rapi dan terarah.

Namun, ilmu saraf kognitif modern justru menunjukkan hal yang berbeda.

Penelitian terbaru mengungkap bahwa tidak ada satu titik pusat yang benar-benar mengendalikan pikiran.

Sebaliknya, kesadaran terbentuk dari berbagai proses yang terjadi secara bersamaan dan saling berinteraksi.

Artikel ini akan membantu Anda memahami bagaimana pikiran sebenarnya bekerja yang dilansir dari Psychologytoday.com pada Jumat (03/04).

Dengan sudut pandang ilmiah yang lebih baru, Anda dapat melihat bahwa apa yang selama ini terasa sederhana ternyata jauh lebih kompleks.

1. Rasa Seolah Ada “Pengendali” dalam Diri Banyak orang merasakan seolah-olah ada “pengendali” di dalam diri yang mengatur pikiran.