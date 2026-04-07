7 Cara Efektif Menghindari Bungkuk sejak Dini, Nomor 3 Sering Diabaikan!

JawaPos.com – Postur tubuh bungkuk bukan hanya soal penampilan, tetapi juga berkaitan erat dengan kesehatan tulang belakang. Kebiasaan sederhana seperti duduk terlalu lama sambil menunduk atau membawa beban berat secara tidak seimbang dapat memicu perubahan bentuk tulang belakang secara perlahan.

Dilansir dari Halodoc dan Alodokter, kondisi bungkuk atau kifosis postural umumnya terjadi karena kebiasaan sehari-hari yang kurang tepat. Jika dibiarkan, hal ini bisa menimbulkan nyeri punggung, ketegangan otot, hingga gangguan kepercayaan diri.

Tak hanya itu, lemahnya otot inti dan punggung juga menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi ini. Kabar baiknya, postur tubuh masih bisa diperbaiki dengan langkah yang konsisten dan tepat. Berikut 7 cara efektif untuk menghindari bungkuk sejak dini:

1. Perbaiki Postur Duduk dan Berdiri

Kunci utama menghindari bungkuk adalah kesadaran terhadap posisi tubuh. Saat duduk, pastikan punggung tetap tegak, bahu rileks namun tidak jatuh ke depan, dan kedua kaki menapak sempurna di lantai. Hindari kebiasaan duduk membungkuk saat menggunakan laptop atau ponsel dalam waktu lama.

Saat berdiri, distribusikan berat badan secara merata pada kedua kaki. Tarik bahu sedikit ke belakang dan jaga kepala tetap sejajar dengan tubuh. Postur yang benar akan membantu tulang belakang tetap dalam posisi alami dan mencegah tekanan berlebih pada otot.

2. Rutin Melakukan Latihan Penguat Otot

Olahraga menjadi cara paling efektif untuk menjaga postur tubuh. Latihan seperti plank, superman pose, hingga wall exercise terbukti mampu memperkuat otot inti dan punggung yang berperan sebagai penopang utama tubuh.

Tak perlu alat khusus, latihan ini bisa dilakukan di rumah secara rutin 2–3 kali seminggu. Semakin kuat otot inti, semakin stabil posisi tulang belakang sehingga risiko bungkuk bisa diminimalkan.