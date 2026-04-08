Investasi Elegan Perhiasan Emas yang Makin Bersinar, Punya Nilai Tambah Dipakai Sehari-hari

Investasi elegan perhiasan emas makin bersinar dan punya nilai tambah. (Istimewa)
JawaPos.com–Gairah investasi emas di Surabaya terus bersinar. Investasi emas menjadi salah satu pilihan untuk melindungi kekayaan dari inflasi.
Emas dinilai aman dan menawarkan peluang pertumbuhan nilai yang menarik. Nah, tak sekadar menawarkan keindahan estetika, Wahyu Redjo Gold and Jewellery kembali membuktikan komitmen dalam memanjakan pelanggan. Salah satunya melalui program promo Shine and Drive dan Semarak Kilau Emas di Atrium Plaza Surabaya.
Momen peluncuran ini sekaligus menjadi puncak dari program kolaborasi Golden Deal Golden Wheels yang telah berlangsung sejak Januari. Dalam acara yang berlangsung meriah tersebut, satu unit Toyota Raize resmi diserahkan kepada pemenang beruntung hasil kolaborasi dengan pabrik perhiasan HWT Gold.
”Kami ingin memberikan nilai tambah bagi setiap pelanggan. Investasi itu tidak harus selalu dalam bentuk logam mulia, tapi bisa melalui perhiasan emas yang bisa dipakai sekaligus memiliki nilai investasi jangka panjang,” kata Manajemen Representatif Wahyu Redjo Diana Kusuma Atmaja.
Tak berhenti di situ, Wahyu Redjo memperkenalkan program tahunan teranyar, Shine and Drive. Periode yang berlangsung mulai 6 April hingga akhir Desember 2026 tersebut menyiapkan hadiah utama satu unit Wuling Alvez.
Bagi pelanggan yang tak sabar menunggu akhir tahun, pihaknya menghadirkan program triwulan Semarak Kilau Emas. Pelanggan berkesempatan membawa pulang 1 unit motor, beragam peralatan elektronik dan motor listrik.
”Pemilihan hadiah motor listrik menjadi sinyal bahwa toko emas yang telah berdiri selama 40 tahun ini juga mendukung gaya hidup ramah lingkungan,” tandas Diana Kusuma Atmaja.
Dengan jaringan cabang yang tersebar luas di Jawa Timur, pihaknya terus berinovasi untuk tetap menjadi pilihan utama masyarakat. Melalui program ini, mereka optimistis hubungan dengan pelanggan setia akan semakin erat sekaligus menarik minat investor muda untuk mulai melirik perhiasan emas sebagai instrumen aset yang aman dan menguntungkan.
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji
Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming
9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga
Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini!
Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang
5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?
Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian