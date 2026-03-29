Makin Seru, Bagaimana Krystal Menemukan Rahasia Suaminya di Drama Mad Concrete Dreams?

JawaPos.com - Makin seru, idol sekaligus aktris Krystal F(X) akan segera mengetahui rahasia mengejutkan yang disembunyikan suaminya di drama Korea Mad Concrete Dreams.

Dilansir dari Soompi, Minggu (29/3), drama ini mengisahkan seorang tuan tanah yang berjuang dan terlibat dalam kejahatan untuk melindungi keluarga dan hartanya (dibintangi Ha Jung Woo sebagai Ki Su Jong)

Karena hutang yang menumpuk membuatnya terlibat dalam penculikan yang direkayasa, dimana hal itu menjadi nyata dan berbahaya.

Nampak di episode sebelumnya, Min Hwal Seong (Kim Jun Han) menculik istrinya, Jeon Yi Gyeong (Krystal), untuk melunasi hutang pribadinya.

Keadaan menjadi kacau selama penyerahan uang tebusan, dan ketika polisi tiba di tempat kejadian, Min Hwal Seong mengalami jatuh yang membuatnya koma.

Terlihat Jeon Yi Gyeong meneteskan air mata untuk suaminya, sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa dialah pelaku yang telah menculiknya.

Namun, penculikan yang direkayasa ini bukanlah satu-satunya rahasia yang disembunyikan Min Hwal Seong dari istrinya, ia juga berselingkuh dengan Kim Seon (Im Soo Jung).

Ia telah menunjukkan tanda-tanda secara naluriah merasakan bahwa suaminya berselingkuh, meski belum mengetahui siapa orangnya

Terlihat di foto baru, dengan tatapan curiga Jeon Yi Gyeong mulai menyelidiki tindakan masa lalu suaminya.