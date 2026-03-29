Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
29 Maret 2026, 15.30 WIB

Makin Seru, Bagaimana Krystal Menemukan Rahasia Suaminya di Drama Mad Concrete Dreams?

Krystal F(X). Sumber foto: Soompi - Image

Krystal F(X). Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Makin seru, idol sekaligus aktris Krystal F(X) akan segera mengetahui rahasia mengejutkan yang disembunyikan suaminya di drama Korea Mad Concrete Dreams.

Dilansir dari Soompi, Minggu (29/3), drama ini mengisahkan seorang tuan tanah yang berjuang dan terlibat dalam kejahatan untuk melindungi keluarga dan hartanya (dibintangi Ha Jung Woo sebagai Ki Su Jong)

Karena  hutang yang menumpuk membuatnya terlibat dalam penculikan yang direkayasa, dimana hal itu menjadi nyata dan berbahaya.

Nampak di episode sebelumnya, Min Hwal Seong (Kim Jun Han) menculik istrinya, Jeon Yi Gyeong (Krystal), untuk melunasi hutang pribadinya.

Keadaan menjadi kacau selama penyerahan uang tebusan, dan ketika polisi tiba di tempat kejadian, Min Hwal Seong mengalami jatuh yang membuatnya koma.

Terlihat Jeon Yi Gyeong meneteskan air mata untuk suaminya, sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa dialah pelaku yang telah menculiknya.

Namun, penculikan yang direkayasa ini bukanlah satu-satunya rahasia yang disembunyikan Min Hwal Seong dari istrinya, ia juga berselingkuh dengan Kim Seon (Im Soo Jung).

Ia telah menunjukkan tanda-tanda secara naluriah merasakan bahwa suaminya berselingkuh, meski belum mengetahui siapa orangnya

Terlihat di foto baru, dengan tatapan curiga Jeon Yi Gyeong mulai menyelidiki tindakan masa lalu suaminya.

Foto terakhir menunjukkan Jeon Yi Gyeong tampak terkejut setelah menemukan sesuatu di ponsel Min Hwal Seong, saksikan episode selanjutnya pada tanggal 28 Maret pukul 21.10 WIB.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore