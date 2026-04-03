Abdul Rahman
03 April 2026, 20.06 WIB

Band Academy Siap Digelar, Pongky Barata dan Ariyo Wahab Sampaikan Pesan Khusus

Jumpa pers Band Academy di bilangan Senayan, Jakarta, Kamis (2/4). (Abdul Rahman/jawapos.com)

JawaPos.com - Banyak yang bilang era kejayaan band atau grup musik sudah lewat. Alhasil, kini mulai jarang band baru bermunculan dan mencuri perhatian publik luas lewat karya mereka seperti yang sempat terjadi pada tahun-tahun silam.

Band yang eksis di belantika musik Tanah Air sampai sekarang hanya grup musik lawas yang sudah punya nama besar. Beberapa diantaranya yaitu Dewa 19, God Bless, Wali, dan lain-lain. 

Untuk mendorong munculnya regenerasi di dunia band atau grup musik, Indosiar menghadirkan gebrakan baru dengan menggelar sebuah program kompetisi Band Academy. Ajang ini digelar setelah stasiun televisi tersebut sukses besar lewat kompetisi dangdut D'Academy.

Musisi beken seperti Anang Hermansyah, Tantri Kotak, Chua Kotak, Ariyo Wahab, dan Pongky Barata dipercaya sebagai judges yang akan menggembleng band-band baru supaya mereka memiliki kemampuan, mental, dan penampilan yang memukau di masa yang akan datang.

Pongky Barata dalam acara jumpa pers di bilangan Senayan, Jakarta, Kamis (2/4), meminta para peserta untuk tidak patah semangat ketika mendapat kritikan dari dirinya, Anang Hermansyah, atau juri lain yang mungkin akan sangat pedas dan menohok.

Karena apa yang disampaikan itu merupakan masukan penting yang akan membuat mereka dapat tumbuh dan berkembang sehingga bisa menghadirkan karya serta penampilan memukau di masa yang akan datang.

"Perlu diingat kalau Anang memberikan kritikan pedas, bukan untuk menjatuhkan. Sekeras apa pun kritikan, itu untuk kebaikan kalian," pesan Pongky Barata.

Hal senada juga diungkapkan Ariyo Wahab. Dia meminta para peserta memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin untuk menyerap ilmu dan pengalaman sebagai bekal untuk kesuksesan mereka di masa depan.

"Tidak usah terlalu mikirin akan jadi juara berapa, yang penting prosesnya. Kompetisi ini hanya 3 bulan, tapi proses itu yang menjadi bekal untuk ke depannya," ungkapnya.

Tags
