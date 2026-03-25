Arus Balik Lebaran 2026: Volume Kendaraan ke Jakarta Melonjak 49%, One Way Diberlakukan

JawaPos.com - Puncak arus balik Idul Fitri 1447H telah memasuki masa puncak. PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) mencatat lonjakan kendaraan yang luar biasa dari arah Timur Trans Jawa menuju Jakarta.

Hingga H+2 lebaran, sebanyak 133.091 kendaraan telah memadati Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama.

Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 49,15% dibandingkan lalu lintas normal yang biasanya hanya berkisar 89.231 kendaraan.

Menyikapi kepadatan yang terus meningkat, pihak kepolisian bersama JTT resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas one way.

Baca Juga:Menhub Dudy Sebut FWA sukses Bikin Puncak Arus Balik Lebaran Lebih Longgar

Skema ini diterapkan untuk mengurai kemacetan panjang di sepanjang jalur bebas hambatan.

Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol Ria Marlinda Paallo menuturkan, terdapat 75.837 kendaraan dari wilayah timur trans jawa pada hari ini, Rabu (25/3). Jumlah ini meningkat 197,66% dari lalu lintas normal sebanyak 25.478 kendaraan.

Tingginya volume lalu lintas ini menunjukkan bahwa pergerakan arus balik masih berlangsung dan diperkirakan akan terus meningkat.

Seiring dengan kondisi tersebut, JTT bersama Kepolisian telah memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa one way nasional.

One Way diberlakukan sejak KM 414 GT Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang s.d KM 70 GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Dilanjutkan dengan one way lokal dari KM 459 Jalan Tol Semarang-Solo s.d KM 414 GT Kalikangkung.

Baca Juga:Seskab Teddy Sebut Kualitas Pelayanan Arus Balik Lebaran 2026 Lebih Baik dari Tahun Lalu

"Tujuannya untuk menjaga kelancaran arus kendaraan serta meminimalkan potensi kepadatan di sepanjang Ruas Jalan Tol Trans Jawa,” jelas Ria, Rabu (25/3).

Ada Diskon Tarif Tol 30%, Catat Tanggalnya! Kabar baik bagi pemudik yang ingin menghindari kemacetan sekaligus menghemat biaya.

Jasa Marga memberikan insentif berupa potongan tarif tol bagi mereka yang menunda kepulangan ke Jakarta.