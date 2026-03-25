Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
25 Maret 2026, 18.50 WIB

Arus Balik Lebaran 2026: Volume Kendaraan ke Jakarta Melonjak 49%, One Way Diberlakukan

Suasana Gerbang Tol Cikampek Utama I saat arus balik Lebaran H+2. (Jasa Marga)

 

 JawaPos.com - Puncak arus balik Idul Fitri 1447H telah memasuki masa puncak. PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) mencatat lonjakan kendaraan yang luar biasa dari arah Timur Trans Jawa menuju Jakarta.

Hingga H+2 lebaran, sebanyak 133.091 kendaraan telah memadati Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama.

Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 49,15% dibandingkan lalu lintas normal yang biasanya hanya berkisar 89.231 kendaraan.

Menyikapi kepadatan yang terus meningkat, pihak kepolisian bersama JTT resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas one way.

Skema ini diterapkan untuk mengurai kemacetan panjang di sepanjang jalur bebas hambatan.

Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol Ria Marlinda Paallo menuturkan, terdapat 75.837 kendaraan dari wilayah timur trans jawa pada hari ini, Rabu (25/3). Jumlah ini meningkat 197,66% dari lalu lintas normal sebanyak 25.478 kendaraan.

Tingginya volume lalu lintas ini menunjukkan bahwa pergerakan arus balik masih berlangsung dan diperkirakan akan terus meningkat.

Seiring dengan kondisi tersebut, JTT bersama Kepolisian telah memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa one way nasional.

One Way diberlakukan sejak KM 414 GT Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang s.d KM 70 GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Dilanjutkan dengan one way lokal dari KM 459 Jalan Tol Semarang-Solo s.d KM 414 GT Kalikangkung.

"Tujuannya untuk menjaga kelancaran arus kendaraan serta meminimalkan potensi kepadatan di sepanjang Ruas Jalan Tol Trans Jawa,” jelas Ria, Rabu (25/3).

Ada Diskon Tarif Tol 30%, Catat Tanggalnya!

Kabar baik bagi pemudik yang ingin menghindari kemacetan sekaligus menghemat biaya.

Jasa Marga memberikan insentif berupa potongan tarif tol bagi mereka yang menunda kepulangan ke Jakarta.

Ria menambahkan, ada potongan harga khusus untuk perjalanan menerus dari Semarang menuju Jakarta.

Editor: Bayu Putra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore