Tazkia Royyan Hikmatiar
31 Maret 2026, 04.25 WIB

Anisa Pohan Melahirkan Anak Kedua, Laki-laki Bernama Arjuna Hanyokrokusumo Yudhoyono alias AHY Junior

Momen kelahiran anak kedua AHY-Anisa Pohan di Rumah Sakit Pondok Indah (Instagram Iftitah Sulaiman) - Image

Momen kelahiran anak kedua AHY-Anisa Pohan di Rumah Sakit Pondok Indah (Instagram Iftitah Sulaiman)

JawaPos.com - Kabar bahagia datang dari keluarga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sang istri, Anisa Larasati Pohan, akhirnya melahirkan anak kedua mereka yang berjenis kelamin laki-laki. Bayi tersebut diberi nama Arjuna Hanyokrokusumo Yudhoyono, yang juga disingkat sebagai “AHY Junior”.

Dalam pernyataannya, AHY menyampaikan langsung kabar bahagia tersebut dengan penuh rasa syukur di Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI).

“Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan kabar baik dari keluarga besar AHY, keluarga besar Yudhoyono. Hari ini atau tadi malam istri kami tercinta Anisa Larasati Pohan telah melahirkan dengan selamat anak kedua kami seorang anak laki-laki,” ujarnya kepada wartawan, Senin (30/3).

Ia menegaskan bahwa kelahiran ini merupakan anugerah besar setelah melalui proses panjang yang tidak mudah. AHY turut menyampaikan terima kasih kepada istri hingga para dokter yang menangani kelahiran anak keduanya tersebut.

“Tentu kami sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan anugerah karunia yang begitu luar biasa. Apalagi ini sebuah penantian yang panjang, ikhtiar yang juga luar biasa,” lanjutnya.

AHY juga mengungkapkan nama lengkap sang buah hati yang memiliki makna mendalam bagi keluarga.

“Tadi malam akhirnya pada pukul 19 lewat 28 WIB, lahirlah putra kami dengan berat 3,076 kg dan panjangnya 49 cm. Seorang anak laki-laki yang kami beri nama Arjuna Hanyokrokusumo Yudhoyono. Saya ulangi, Arjuna Hanyokrokusumo Yudhoyono. Kalau disingkat AHY juga, jadi gampangnya AHY Junior,” tuturnya.

Ia pun menyebut kelahiran ini sebagai hasil dari doa, perjuangan, dan pengorbanan sang istri selama ini. Kehadiran Arjuna menjadi pelengkap kebahagiaan keluarga, sekaligus adik bagi putri pertama mereka, Almira Tunggadewi Yudhoyono.

AHY berharap sang anak kelak tumbuh menjadi pribadi yang sehat, kuat, dan membawa kebaikan bagi keluarga serta masyarakat.

