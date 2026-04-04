Antara
05 April 2026, 05.06 WIB

Jenazah 3 Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon Diterbangkan ke Kampung Halaman

Sejumlah prajurit TNI mengusung peti jenazah personel penjaga perdamaian yang tergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) ke dalam pesawat Hercules seusai disemayamkan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (4/4/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com – Tiga jenazah prajurit TNI yang gugur saat menjalankan misi perdamaian bersama Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) telah dilepas untuk dimakamkan.

Pada Sabtu (4/4) malam ini, ketiga jenazah telah diterbangkan dari Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten menuju rumah duka masing-masing di Cimahi, Magelang, dan Kulon Progo.

Dilansir dari Antara, Peti jenazah Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan dan Kopda Anumerta Farizal Rhomadhon dibawa menggunakan pesawat angkut TNI Angkatan Udara Super Hercules C-130J menuju Yogyakarta.

Sementara peti jenazah Mayor Inf. Anumerta Zulmi Aditya Iskandar diterbangkan menggunakan pesawat angkut TNI AU CN-295 menuju Bandung.

Dari Yogyakarta, jenazah Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan akan dibawa ke Kabupaten Magelang, Jawa Tengah untuk diserahkan kepada keluarga di rumah duka.

Sedangkan jenazah Kopda Anumerta Farizal Rhomadhon akan diserahkan kepada keluarga di rumah duka di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jenazah Mayor Inf. Anumerta Zulmi Aditya Iskandar juga dibawa ke rumah duka di Kota Cimahi, Jawa Barat usai mendarat di Bandara Husein Sastranegara Bandung.

Dalam prosesi penerimaan dan pelepasan jenazah itu, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengikuti upacara pengusungan peti jenazah.

Sebelum tiga peti jenazah diusung, Prabowo memberikan penghormatan terakhirnya kepada tiga prajurit putra terbaik bangsa tersebut.

Di sisi lain, SBY mengikuti prosesi upacara dengan mengenakan baret biru muda khas pasukan pemelihara perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

