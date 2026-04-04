Antara
05 April 2026, 03.51 WIB

Keluarga di Cimahi Siapkan Kedatangan Jenazah Mayor Zulmi yang Gugur di Lebanon

Ruang duka disiapkan oleh keluarga almarhum Infanteri (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar di Cimahi, Jawa Barat, pada Sabtu (4/4/2026). (ANTARA/Ilham Nugraha)

JawaPos.com - Keluarga Mayor Infanteri (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, salah satu prajurit TNI yang meninggal di Lebanon bersiap menyambut jenazah di rumah duka di Cimahi, Jawa Barat, sabtu (4/4).

Perwakilan keluarga, Risman Efendi mengatakan, persiapan dilakukan sejak pagi, meliputi penataan ruangan hingga penyediaan tempat untuk peti jenazah.

“Kami menyiapkan ruang penyambutan di dalam rumah, termasuk meja untuk peti jenazah,” ujarnya, sebagaimana dilansir dari Antara.

Di lokasi, kursi-kursi di teras rumah telah ditata untuk menyambut pelayat yang diperkirakan datang silih berganti. Area rumah juga dibersihkan.

Di dalam rumah, keluarga menyiapkan meja panjang di ruang tamu yang akan digunakan sebagai tempat persemayaman jenazah.

Selain itu, keluarga juga berkoordinasi terkait pengaturan alur kedatangan jenazah dari Bandara Husein Sastranegara Bandung menuju rumah duka.

Jenazah Mayor Zulmi dijadwalkan tiba di Bandung setelah diterbangkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Sabtu (4/4) malam.

Jenazah diperkirakan tiba di rumah duka di Cimahi sekitar pukul 22.00 hingga 23.00 WIB.

Risman mengatakan, sebagian keluarga inti menjemput dan mendampingi jenazah sejak dari Jakarta hingga tiba di Bandung.

“Keluarga sudah berangkat sejak pagi untuk menjemput,” katanya.

Editor: Bayu Putra
