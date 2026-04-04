Antarkan Jenazah 3 Prajurit TNI dari Bandara Soekarno-Hatta, KSAD: Mereka Putra-Putra Terbaik Kami

JawaPos.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak turut mengantarkan jenazah 3 prajurit TNI yang gugur dalam tugas di Lebanon Selatan.

Dia mengungkapkan bahwa ketiga prajurit tersebut merupakan putra terbaik dari TNI AD.

Maruli menyampaikan hal itu kepada awak media di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu malam (4/4).

Dia menyampaikan bahwa TNI sangat berduka atas gugurnya para prajurit itu. Apalagi mereka bertugas di Lebanon Selatan.

”Jadi, kami hari ini berduka, 3 anggota kami gugur. Tapi, yang untuk 3 orang itu kami sangat kehilangan. Beliau-beliau itu adalah putra-putra terbaik kami yang memang kami pilih dulu untuk berangkat penugasan peacekeeping,” kata Maruli.

Atas gugurnya ketiga prajurit tersebut, Maruli menyatakan bahwa Mabes TNI dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) sudah mengambil langkah.

Dia hanya memastikan bahwa para prajurit tersebut bertugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

”Sebetulnya, mereka sudah ada SOP untuk bagaimana apa yang harus dilakukan dengan kondisi apa. Terus terang saya juga belum pernah sampai di sana. Jadi, saya tidak bisa berani menceritakan secara detail, apakah seratus persen aman bunker-nya mereka atau lain sebagainya,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sudah menerima dan melepas jenazah 3 prajurit TNI yang gugur dalam tugas menjaga perdamaian dunia di Lebanon Selatan pada Sabtu malam (4/4).

