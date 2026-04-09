Syahrul Yunizar
09 April 2026, 18.43 WIB

Sudah Renovasi 2.000 Rumah Dinas Prajurit, KSAD Tambah 200 Rumah Dinas Baru 

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak saat memimpin sertijab beberapa pejabat TNI AD di Jakarta. (TNI AD)

JawaPos.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkap data terkini hasil renovasi rumah dinas prajurit. Menurut dia, selama 2 tahun belakangan sudah ada 2.000 rumah dinas prajurit yang tuntas diperbaiki. Selain itu, Angkatan Darat tengah mengupayakan pembangunan 200 rumah dinas baru.

Data tersebut dibeber oleh Maruli saat memimpin serah terima jabatan (sertijab) beberapa pejabat TNI AD di Mabes TNI AD (Mabesad), Jakarta Pusat (Jakpus), pada Rabu (8/4). Dia menyampaikan bahwa renovasi dan pembangunan rumah dinas merupakan bagian dari ikhtiar untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh prajurit Angkatan Darat.

”Dalam dua tahun terakhir, TNI AD telah merenovasi 2.000 rumah dinas prajurit di berbagai satuan di seluruh Indonesia dan akan kembali membangun 200 unit rumah dinas baru,” ungkap Maruli dikutip dari keterangan resmi TNI AD pada Kamis (8/4).

Tidak hanya itu, Maruli menyampaikan bahwa saat ini Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan (BP TWP) TNI AD terus mendorong agar setiap prajurit bisa memiliki rumah pribadi yang layak sebagai. Langkah itu juga di ambil sebagian bagian dari ikhtiar meningkatkan kesejahteraan para prajurit.

Berkaitan dengan sertijab dalam mutasi dan rotasi tugas, Maruli menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi. Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas kinerja, penyegaran kepemimpinan, dan optimalisasi pelaksanaan tugas TNI AD. Termasuk dalam mendukung dan mengoptimalkan berbagai program pemerintah.

”Penguasaan kita terhadap permasalahan akan menjadikan jalan untuk mencari jalan keluar (solusi). Jadi selama kita menjabat itu, jangan merasa tidak bisa. Paling tidak kita membuat perencanaan dan upaya untuk mempresentasikan (pemecahan masalah),” pesan KSAD.

Beberapa jabatan yang diserahterimakan dalam kesempatan itu terdiri atas jabatan Pangdam XXIV/Mandala Trikora dari Letjen TNI Lucky Avianto kepada Mayjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia, Pangdam XV/Pattimura dari Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo kepada Mayjen TNI Doddy Triwinarto, serta Pangdam XVII/Cenderawasih dari Mayjen TNI Amrin Ibrahim kepada Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang.

Selain itu, jabatan kepala Puskesad diserahterimakan dari Mayjen TNI Bima Wisnu Nugraha kepada Mayjen TNI Gunawan Rusuldi. Kepada pejabat lama, Maruli menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan. Sementara kepada pejabat baru, dia berpesan agar segera menyesuaikan diri, memahami karakteristik wilayah tugas, dan memperkuat sinergi dengan seluruh komponen bangsa.

