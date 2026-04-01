Nanda Prayoga
01 April 2026, 20.11 WIB

Google Tolak Blokir Akun Anak di Bawah 16 Tahun, Sebut Berisiko Hilangkan Perlindungan Digital

Ilustrasi Google Play Protect. (istockphoto.com)

JawaPos.com - Raksasa teknologi Google menolak kebijakan pemblokiran total akun pengguna berusia di bawah 16 tahun sebagaimana diatur dalam PP Tunas di Indonesia.

Salah satu layanan miliknya, YouTube, termasuk dalam kategori aplikasi berisiko tinggi yang diwajibkan melakukan pemblokiran akun anak mulai 28 Maret 2026. Namun, Google memilih tidak mengikuti pendekatan tersebut.

Perusahaan menilai bahwa pembatasan menyeluruh justru bisa berdampak negatif karena berpotensi menghilangkan berbagai fitur keamanan yang selama ini dirancang khusus untuk melindungi anak-anak di dunia digital. Menurut Google, anak tetap perlu memiliki akses ke ruang digital yang aman untuk belajar, berkembang, dan bereksplorasi, bukan sepenuhnya ditutup.

Dalam pernyataan resminya, Google menyebut telah lebih dari satu dekade mengembangkan teknologi perlindungan bagi pengguna muda. Meski menolak pemblokiran total, mereka tetap menyatakan dukungan terhadap tujuan pemerintah melalui PP Tunas, terutama pendekatan berbasis penilaian mandiri berbasis risiko.

"Kami selaras dengan tujuan Pemerintah Indonesia dalam PP Tunas, dan mengapresiasi pendekatan penilaian mandiri berbasis risiko (risk-based self-assessment) yang diusungnya," tulis Google Indonesia di blog resmi mereka.

Menurut Google, pendekatan ini dinilai lebih efektif karena mendorong perusahaan menghadirkan sistem perlindungan yang terintegrasi dan sesuai dengan usia pengguna, dibandingkan kebijakan larangan menyeluruh.

Google juga menegaskan bahwa pemblokiran akun anak di bawah 16 tahun bisa menghapus akses ke berbagai fitur penting, seperti akun dengan pengawasan orang tua, pengaturan durasi penggunaan, serta perlindungan kesejahteraan digital. Tanpa fitur tersebut, anak justru berisiko mengakses layanan digital tanpa kontrol yang memadai.

Selain aspek keamanan, YouTube dinilai memiliki peran besar sebagai sarana pembelajaran terbuka di Indonesia. Platform ini membantu memperluas akses pendidikan, baik di sekolah maupun di rumah, khususnya bagi pelajar di wilayah terpencil.

"Menghapus akun pengguna di bawah 16 tahun secara menyeluruh berisiko menciptakan kesenjangan pengetahuan, serta menghalangi hak siswa di desa-desa terpencil untuk mendapatkan kesetaraan akses dalam belajar yang sama dengan mereka yang berada di kota besar," ungkapnya.

Google memperingatkan bahwa pembatasan total dapat memperlebar kesenjangan akses informasi, terutama bagi anak-anak yang bergantung pada platform digital untuk belajar. Data internal perusahaan menunjukkan sebagian besar orang tua di Indonesia menilai YouTube membantu mempermudah akses pendidikan.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Artikel Terkait
Tesla hingga Apple Disebut Jadi Target IRGC di Tengah Konflik Timur Tengah - Image
Oto Dan Tekno

Tesla hingga Apple Disebut Jadi Target IRGC di Tengah Konflik Timur Tengah

03 April 2026, 00.35 WIB

Belum Penuhi Panggilan Terkait Kepatuhan PP Tunas, Google dan Meta Dipanggil Lagi oleh Komdigi - Image
Oto Dan Tekno

Belum Penuhi Panggilan Terkait Kepatuhan PP Tunas, Google dan Meta Dipanggil Lagi oleh Komdigi

02 April 2026, 19.23 WIB

Komdigi Panggil Google dan Meta, Negara Tegas Lindungi Anak di Ruang Digital - Image
Oto Dan Tekno

Komdigi Panggil Google dan Meta, Negara Tegas Lindungi Anak di Ruang Digital

01 April 2026, 18.20 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

