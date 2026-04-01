Google Tolak Blokir Akun Anak di Bawah 16 Tahun, Sebut Berisiko Hilangkan Perlindungan Digital

JawaPos.com - Raksasa teknologi Google menolak kebijakan pemblokiran total akun pengguna berusia di bawah 16 tahun sebagaimana diatur dalam PP Tunas di Indonesia.

Salah satu layanan miliknya, YouTube, termasuk dalam kategori aplikasi berisiko tinggi yang diwajibkan melakukan pemblokiran akun anak mulai 28 Maret 2026. Namun, Google memilih tidak mengikuti pendekatan tersebut.

Perusahaan menilai bahwa pembatasan menyeluruh justru bisa berdampak negatif karena berpotensi menghilangkan berbagai fitur keamanan yang selama ini dirancang khusus untuk melindungi anak-anak di dunia digital. Menurut Google, anak tetap perlu memiliki akses ke ruang digital yang aman untuk belajar, berkembang, dan bereksplorasi, bukan sepenuhnya ditutup.

Dalam pernyataan resminya, Google menyebut telah lebih dari satu dekade mengembangkan teknologi perlindungan bagi pengguna muda. Meski menolak pemblokiran total, mereka tetap menyatakan dukungan terhadap tujuan pemerintah melalui PP Tunas, terutama pendekatan berbasis penilaian mandiri berbasis risiko.

"Kami selaras dengan tujuan Pemerintah Indonesia dalam PP Tunas, dan mengapresiasi pendekatan penilaian mandiri berbasis risiko (risk-based self-assessment) yang diusungnya," tulis Google Indonesia di blog resmi mereka.

Menurut Google, pendekatan ini dinilai lebih efektif karena mendorong perusahaan menghadirkan sistem perlindungan yang terintegrasi dan sesuai dengan usia pengguna, dibandingkan kebijakan larangan menyeluruh.

Google juga menegaskan bahwa pemblokiran akun anak di bawah 16 tahun bisa menghapus akses ke berbagai fitur penting, seperti akun dengan pengawasan orang tua, pengaturan durasi penggunaan, serta perlindungan kesejahteraan digital. Tanpa fitur tersebut, anak justru berisiko mengakses layanan digital tanpa kontrol yang memadai.

Selain aspek keamanan, YouTube dinilai memiliki peran besar sebagai sarana pembelajaran terbuka di Indonesia. Platform ini membantu memperluas akses pendidikan, baik di sekolah maupun di rumah, khususnya bagi pelajar di wilayah terpencil.

"Menghapus akun pengguna di bawah 16 tahun secara menyeluruh berisiko menciptakan kesenjangan pengetahuan, serta menghalangi hak siswa di desa-desa terpencil untuk mendapatkan kesetaraan akses dalam belajar yang sama dengan mereka yang berada di kota besar," ungkapnya.