4 Perawatan Sederhana Agar Ban Motor Nggak Berdecit Lagi

JawaPos.com - Supaya ban motor kamu tetap senyap dan nyaman saat dipakai, perawatan rutin jadi kunci utama. Bunyi berdecit biasanya muncul karena hal-hal sepele yang sering diabaikan, padahal bisa dicegah sejak awal.

Dengan beberapa langkah sederhana, kamu bisa menjaga performa roda tetap optimal sekaligus menghindari suara mengganggu saat berkendara.

Berikut 4 tips yang bisa kamu lakukan seperti dirangkum dari laman Suzuki Indonesia!

1. Rajin Bersihkan Area Roda

Kotoran seperti debu, pasir, atau lumpur yang menempel di area roda sering jadi penyebab utama bunyi decit. Kalau dibiarkan, kotoran ini bisa masuk ke sela-sela komponen seperti rem dan cakram.

Kamu sebaiknya rutin membersihkan bagian roda, terutama setelah melewati jalan basah atau kotor. Gunakan air bersih atau cairan khusus agar hasilnya maksimal dan tidak merusak komponen.

2. Cek Kondisi Kampas Rem Secara Berkala

Kampas rem termasuk komponen yang cepat mengalami keausan, apalagi kalau motor sering dipakai harian. Kalau sudah mulai tipis atau kotor, suara berdecit bisa muncul saat pengereman.

Karena itu, penting banget buat kamu rutin mengecek kondisinya. Jika sudah tidak layak pakai, jangan ditunda untuk menggantinya agar pengereman tetap aman dan nyaman.