Ini 3 Cara Jitu Menemukan Sumber Bunyi Berdecit pada Ban Motor Kamu yang Bikin Resah

ILUSTRASI. Ban motor berdecit saat berjalan pelan. (Freepik/Wirestock)
JawaPos.com - Suara berdecit pada ban motor sering kali bikin khawatir, apalagi kalau muncul tiba-tiba saat berkendara.
Bunyi ini bukan cuma mengganggu, tapi juga bisa jadi tanda adanya masalah pada komponen tertentu yang perlu segera dicek.
Supaya kamu tidak salah tebak, ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mengetahui dari mana sebenarnya sumber suara tersebut berasal.
Dengan pemeriksaan yang tepat, kamu bisa mencegah kerusakan yang lebih serius.
Berikut 3 cara jitu menemukan sumber bunyi berdecit pada ban motor kamu seperti dirangkum dari laman Suzuki Indonesia.
Langkah awal yang bisa kamu lakukan adalah mendengarkan dengan lebih teliti dari mana suara berdecit itu muncul.
Kalau bunyi terdengar saat kamu menarik tuas rem, besar kemungkinan sumbernya ada di bagian sistem pengereman.
Namun, jika suara tetap muncul meski kamu tidak sedang mengerem dan roda terus berputar, kemungkinan masalahnya berasal dari komponen lain seperti bearing atau bagian roda yang mengalami gesekan tidak normal.
Selanjutnya, kamu perlu memeriksa kondisi kampas rem dan cakram. Pastikan tidak ada kotoran yang menempel atau keausan yang sudah terlalu parah.
Kampas rem yang sudah tipis bisa menimbulkan bunyi berdecit sekaligus berisiko merusak bagian lain jika dibiarkan.
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji
Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming
9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga
Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini!
Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang
5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?
Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian