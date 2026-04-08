Ini 3 Cara Jitu Menemukan Sumber Bunyi Berdecit pada Ban Motor Kamu yang Bikin Resah

JawaPos.com - Suara berdecit pada ban motor sering kali bikin khawatir, apalagi kalau muncul tiba-tiba saat berkendara.

Bunyi ini bukan cuma mengganggu, tapi juga bisa jadi tanda adanya masalah pada komponen tertentu yang perlu segera dicek.

Supaya kamu tidak salah tebak, ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mengetahui dari mana sebenarnya sumber suara tersebut berasal.

Dengan pemeriksaan yang tepat, kamu bisa mencegah kerusakan yang lebih serius.

Berikut 3 cara jitu menemukan sumber bunyi berdecit pada ban motor kamu seperti dirangkum dari laman Suzuki Indonesia.

1. Coba Kenali Arah Asal Bunyi Langkah awal yang bisa kamu lakukan adalah mendengarkan dengan lebih teliti dari mana suara berdecit itu muncul.

Kalau bunyi terdengar saat kamu menarik tuas rem, besar kemungkinan sumbernya ada di bagian sistem pengereman.

Namun, jika suara tetap muncul meski kamu tidak sedang mengerem dan roda terus berputar, kemungkinan masalahnya berasal dari komponen lain seperti bearing atau bagian roda yang mengalami gesekan tidak normal.

2. Cek Kondisi Rem Secara Menyeluruh Selanjutnya, kamu perlu memeriksa kondisi kampas rem dan cakram. Pastikan tidak ada kotoran yang menempel atau keausan yang sudah terlalu parah.