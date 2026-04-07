4 Cara Simpel Biar Kelistrikan Motor Kamu Tetap Aman

Ilustrasi sistem kelistrikan mobil. (Pinterest)
JawaPos.com - Kelistrikan motor sering dianggap sepele, padahal perannya sangat vital untuk memastikan kendaraan tetap bisa digunakan dengan normal. Mulai dari menyalakan mesin hingga mendukung berbagai fitur, semua bergantung pada sistem kelistrikan yang sehat.
Kalau kamu mengabaikan perawatannya, risiko motor tiba-tiba mogok di jalan bisa saja terjadi. Karena itu, penting buat kamu mengetahui langkah-langkah sederhana untuk menjaga sistem kelistrikan motor tetap optimal dan awet. Berikut 4 tips mencegah gangguan kelistrikan motor!
1. Periksa Kondisi Aki Secara Berkala
Kamu perlu rutin mengecek kondisi aki agar tetap dalam performa terbaik. Pastikan tegangan aki masih stabil dan tidak melemah, karena aki yang soak bisa membuat motor sulit dinyalakan. Kalau kamu memakai aki basah, jangan lupa juga untuk selalu mengecek ketinggian air aki agar tidak sampai kering.
2. Hindari Pemasangan Aksesori Berlebihan
Menambahkan aksesori memang bisa bikin motor terlihat lebih keren, tapi kamu tetap harus bijak. Terlalu banyak aksesori seperti lampu tambahan atau klakson modifikasi bisa membebani sistem kelistrikan. Kalau arus listrik tidak dihitung dengan tepat, hal ini justru bisa merusak aki dan sistem pengisian motor kamu.
3. Rutin Memeriksa Kabel dan Sambungan
Kabel merupakan bagian penting dalam sistem kelistrikan, jadi kamu wajib memastikan kondisinya selalu aman. Periksa apakah ada kabel yang terkelupas, terjepit, atau bahkan mulai terbakar. Kalau kamu menemukan kerusakan kecil sekalipun, sebaiknya segera diperbaiki agar tidak berkembang menjadi korsleting yang berbahaya.
4. Lakukan Servis Berkala
Servis rutin di bengkel sangat membantu menjaga kondisi motor secara keseluruhan, termasuk sistem kelistrikannya. Saat servis, mekanik biasanya akan mengecek aki, sistem pengisian, hingga komponen kelistrikan lainnya. Dengan begitu, kamu bisa mendeteksi masalah lebih awal sebelum jadi kerusakan yang lebih serius.
Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga
Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian
Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh
Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
8 Rekomendasi Lontong Balap Legendaris di Surabaya: Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik