4 Cara Simpel Biar Kelistrikan Motor Kamu Tetap Aman

JawaPos.com - Kelistrikan motor sering dianggap sepele, padahal perannya sangat vital untuk memastikan kendaraan tetap bisa digunakan dengan normal. Mulai dari menyalakan mesin hingga mendukung berbagai fitur, semua bergantung pada sistem kelistrikan yang sehat.

Kalau kamu mengabaikan perawatannya, risiko motor tiba-tiba mogok di jalan bisa saja terjadi. Karena itu, penting buat kamu mengetahui langkah-langkah sederhana untuk menjaga sistem kelistrikan motor tetap optimal dan awet. Berikut 4 tips mencegah gangguan kelistrikan motor!

1. Periksa Kondisi Aki Secara Berkala

Kamu perlu rutin mengecek kondisi aki agar tetap dalam performa terbaik. Pastikan tegangan aki masih stabil dan tidak melemah, karena aki yang soak bisa membuat motor sulit dinyalakan. Kalau kamu memakai aki basah, jangan lupa juga untuk selalu mengecek ketinggian air aki agar tidak sampai kering.

2. Hindari Pemasangan Aksesori Berlebihan

Menambahkan aksesori memang bisa bikin motor terlihat lebih keren, tapi kamu tetap harus bijak. Terlalu banyak aksesori seperti lampu tambahan atau klakson modifikasi bisa membebani sistem kelistrikan. Kalau arus listrik tidak dihitung dengan tepat, hal ini justru bisa merusak aki dan sistem pengisian motor kamu.

3. Rutin Memeriksa Kabel dan Sambungan

Kabel merupakan bagian penting dalam sistem kelistrikan, jadi kamu wajib memastikan kondisinya selalu aman. Periksa apakah ada kabel yang terkelupas, terjepit, atau bahkan mulai terbakar. Kalau kamu menemukan kerusakan kecil sekalipun, sebaiknya segera diperbaiki agar tidak berkembang menjadi korsleting yang berbahaya.

4. Lakukan Servis Berkala