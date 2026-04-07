3 Risiko Jika Bunyi Dengung pada Roda Motor Dibiarkan, Jangan Abaikan!

Ilustrasi ban motor. (Wahana Honda)
JawaPos.com - Bunyi dengung pada roda motor sering kali dianggap sepele oleh banyak pengendara. Padahal, suara tersebut bisa menjadi tanda awal adanya masalah pada komponen penting yang membutuhkan perhatian segera.
Jika bunyi dengung ini dibiarkan, dampaknya tidak hanya pada kenyamanan, tetapi juga keselamatan berkendara.
Kondisi ini umumnya berkaitan dengan kerusakan pada bearing atau bagian roda lainnya.
Seiring waktu, kerusakan kecil yang tidak ditangani bisa berkembang menjadi masalah yang lebih besar dan kompleks. Akibatnya, biaya perbaikan pun berpotensi membengkak.
Karena itu, penting bagi kamu untuk tidak mengabaikan tanda-tanda awal seperti bunyi dengung.
Mengenali risikonya sejak dini bisa membantu mencegah kerusakan lebih parah dan menjaga keamanan saat berkendara.
Berikut 3 risiko jika bunyi dengung pada roda motor dibiarkan seperti dirangkum dari laman Suzuki Indonesia!
Saat bearing mulai rusak, dampaknya tidak berhenti di satu titik saja. Komponen di sekitarnya seperti as roda dan velg bisa ikut terdampak karena kerja roda menjadi tidak normal.
Jika kamu terus memaksakan penggunaan tanpa perbaikan, kerusakan bisa meluas dan membuat proses servis jadi lebih rumit serta mahal.
Bunyi dengung yang muncul terus-menerus tentu akan membuat perjalanan terasa tidak nyaman.
