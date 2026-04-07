Ban Motor Matic Tiba-Tiba Goyang, Jangan Panik, Berikut 5 Cara Ampuh Mengatasinya!

Ilustrasi ban motor. (Wahana Honda)
JawaPos.com - Ban motor matic yang tiba-tiba terasa goyang saat dikendarai tentu bikin was-was, apalagi kalau terjadi di kecepatan tinggi. Kondisi ini bukan cuma mengganggu kenyamanan, tapi juga bisa membahayakan keselamatan kamu di jalan.
Masalah ban goyang sebenarnya cukup umum terjadi dan bisa disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari tekanan angin yang tidak sesuai hingga komponen yang sudah aus. Kabar baiknya, sebagian besar penyebab ini bisa kamu atasi sendiri jika tahu langkah yang tepat.
Berikut 5 cara mengatasi ban motor matic goyang seperti dirangkum dari laman Suzuki Indonesia!
1. Periksa Tekanan Angin Ban
Kalau kamu merasa motor mulai oleng, hal pertama yang wajib dicek adalah tekanan angin ban. Tekanan yang kurang bisa membuat ban terasa “lembek” dan tidak stabil, sementara tekanan berlebih justru bikin ban terlalu keras dan sulit mencengkeram jalan. Pastikan kamu mengisi angin sesuai standar pabrikan agar motor tetap nyaman dan aman saat digunakan.
2. Cek Kondisi Ban Secara Menyeluruh
Selain tekanan, kondisi fisik ban juga sangat berpengaruh. Ban yang sudah aus, tipis, atau bahkan robek bisa membuat motor kehilangan keseimbangan. Kalau kamu melihat alur ban sudah menipis atau permukaan tidak rata, sebaiknya segera ganti dengan yang baru. Idealnya, ban diganti minimal setahun sekali atau menyesuaikan dengan intensitas pemakaian.
3. Periksa dan Perbaiki Velg
Velg yang penyok atau tidak presisi bisa menjadi penyebab utama ban terasa goyang. Biasanya ini terjadi karena sering menghantam lubang atau membawa beban berlebihan. Kalau kerusakannya ringan, velg masih bisa diperbaiki. Tapi jika sudah parah, mengganti velg adalah solusi terbaik agar kestabilan motor kembali normal.
4. Pastikan Mur dan Baut Roda Kencang
