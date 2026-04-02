Dony Lesmana Eko Putra
02 April 2026, 17.42 WIB

Isuzu Siapkan Kejutan di GIICOMVEC 2026, Ada Varian Baru

Isuzu Elf yang sudah mengalami inovasi baik dari segi desain maupun teknologi. (Istimewa) - Image

Isuzu Elf yang sudah mengalami inovasi baik dari segi desain maupun teknologi. (Istimewa)

JawaPos.com - PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) memastikan keikutsertaannya dalam ajang GAIKINDO Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2026 yang digelar pada 8-11 April 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Kehadiran Isuzu di GIICOMVEC 2026 menjadi bagian dari upaya pabrikan tersebut untuk memperkuat posisinya di pasar kendaraan niaga Indonesia, yang hingga kini masih menjadi salah satu sektor penting penopang aktivitas bisnis dan logistik nasional.

Fokus pada Kebutuhan Dunia Usaha

Dalam pameran ini, Isuzu menegaskan fokusnya pada penyediaan solusi mobilitas kendaraan niaga untuk berbagai kebutuhan usaha.
Segmen kendaraan niaga sendiri saat ini terus berkembang, seiring meningkatnya kebutuhan pelaku bisnis di sektor logistik, distribusi
konstruksi. UMKM, transportasi barang dan jasa.

Karena itu, GIICOMVEC 2026 dinilai menjadi momen penting bagi para pelaku industri untuk menampilkan inovasi dan arah perkembangan kendaraan niaga di Indonesia.

Selama pameran berlangsung, pengunjung dapat menemukan booth Isuzu di Hall B3 JIExpo Kemayoran. Tidak hanya menampilkan kendaraan, area pameran Isuzu juga disebut akan menghadirkan lini kendaraan niaga, area layanan purna jual, konsultasi kebutuhan bisnis
informasi produk dan operasional kendaraan.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa kendaraan niaga kini tidak lagi hanya dijual sebagai unit, tetapi juga sebagai bagian dari solusi bisnis yang lebih menyeluruh.

Bakal Hadirkan 4 Jenis Kendaraan Niaga

Secara khusus, Isuzu akan membawa empat jenis kendaraan niaga dengan model yang dirancang untuk berbagai kebutuhan transportasi usaha. Meski detail seluruh model belum dibuka sepenuhnya, kehadiran lini ini diperkirakan akan menyasar kebutuhan bisnis yang beragam, mulai dari angkutan distribusi, logistik perkotaan, hingga operasional usaha skala menengah dan besar.

Salah satu hal yang paling menarik dari partisipasi Isuzu di GIICOMVEC 2026 adalah rencana kehadiran varian baru yang akan tampil perdana di ajang ini. Kehadiran model baru tersebut berpotensi menjadi salah satu sorotan utama, terutama di tengah persaingan yang semakin ketat di pasar kendaraan niaga nasional.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Artikel Terkait
GIICOMVEC 2026 Bakal Jadi Surganya Mobil Usaha - Image
Otomotif

GIICOMVEC 2026 Bakal Jadi Surganya Mobil Usaha

30 Maret 2026, 21.07 WIB

Industri Otomotif RI Soroti Impor 105 Ribu Kendaraan Niaga di Tengah Pasar Lesu - Image
Otomotif

Industri Otomotif RI Soroti Impor 105 Ribu Kendaraan Niaga di Tengah Pasar Lesu

02 Maret 2026, 02.59 WIB

Isuzu Nyatakan Daya Beli Melambat Jadi Tantangan Utama Bisnis Kendaraan Komersial - Image
Otomotif

Isuzu Nyatakan Daya Beli Melambat Jadi Tantangan Utama Bisnis Kendaraan Komersial

28 Februari 2026, 02.09 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

