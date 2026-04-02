Isuzu Siapkan Kejutan di GIICOMVEC 2026, Ada Varian Baru

JawaPos.com - PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) memastikan keikutsertaannya dalam ajang GAIKINDO Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2026 yang digelar pada 8-11 April 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Kehadiran Isuzu di GIICOMVEC 2026 menjadi bagian dari upaya pabrikan tersebut untuk memperkuat posisinya di pasar kendaraan niaga Indonesia, yang hingga kini masih menjadi salah satu sektor penting penopang aktivitas bisnis dan logistik nasional.

Fokus pada Kebutuhan Dunia Usaha

Dalam pameran ini, Isuzu menegaskan fokusnya pada penyediaan solusi mobilitas kendaraan niaga untuk berbagai kebutuhan usaha.

Segmen kendaraan niaga sendiri saat ini terus berkembang, seiring meningkatnya kebutuhan pelaku bisnis di sektor logistik, distribusi

konstruksi. UMKM, transportasi barang dan jasa.

Karena itu, GIICOMVEC 2026 dinilai menjadi momen penting bagi para pelaku industri untuk menampilkan inovasi dan arah perkembangan kendaraan niaga di Indonesia.

Selama pameran berlangsung, pengunjung dapat menemukan booth Isuzu di Hall B3 JIExpo Kemayoran. Tidak hanya menampilkan kendaraan, area pameran Isuzu juga disebut akan menghadirkan lini kendaraan niaga, area layanan purna jual, konsultasi kebutuhan bisnis

informasi produk dan operasional kendaraan.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa kendaraan niaga kini tidak lagi hanya dijual sebagai unit, tetapi juga sebagai bagian dari solusi bisnis yang lebih menyeluruh.

Bakal Hadirkan 4 Jenis Kendaraan Niaga

Secara khusus, Isuzu akan membawa empat jenis kendaraan niaga dengan model yang dirancang untuk berbagai kebutuhan transportasi usaha. Meski detail seluruh model belum dibuka sepenuhnya, kehadiran lini ini diperkirakan akan menyasar kebutuhan bisnis yang beragam, mulai dari angkutan distribusi, logistik perkotaan, hingga operasional usaha skala menengah dan besar.