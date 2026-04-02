Dony Lesmana Eko Putra
03 April 2026, 00.59 WIB

Honda Pindah Haluan, SUV Listrik 0α Diproduksi di India untuk Global

Honda 0 alpha yang segera diproduksi masal di India. (dok.carcoops)

JawaPos.com - Honda resmi mengubah strategi pengembangan kendaraan listriknya dengan memindahkan rencana produksi SUV listrik 0α ke India. Keputusan ini diambil setelah sebelumnya Honda membatalkan produksi sejumlah model listrik di Amerika Serikat.

Langkah ini menandai arah baru Honda dalam memanfaatkan pasar berkembang sebagai basis produksi sekaligus ekspor kendaraan listrik.

Produksi di India untuk Efisiensi dan Ekspansi

Produksi SUV listrik Honda 0α di India dinilai sebagai langkah strategis, terutama dari sisi efisiensi biaya produksi.

Selain dipasarkan di India, model ini juga direncanakan untuk diekspor ke Jepang serta sejumlah pasar global lainnya, meski detail negara tujuan belum diumumkan secara resmi.

Dengan biaya produksi yang lebih kompetitif, Honda berupaya memperkuat posisi di pasar kendaraan listrik yang semakin kompetitif.

Honda juga telah memulai pengujian SUV listrik ini di India, termasuk kondisi panas ekstrem, musim hujan, pengujian performa berkendara, uji sistem pengisian daya.

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan kendaraan mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi jalan dan iklim dunia nyata.

Lebih Ringkas dan Terjangkau

SUV listrik Honda 0α pertama kali diperkenalkan sebagai konsep pada 2025. Model ini memiliki kemiripan dengan SUV listrik yang sebelumnya dirancang untuk pasar Amerika, namun hadir dengan ukuran lebih ringkas dan diposisikan lebih terjangkau.

