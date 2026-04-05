6 Penyebab yang Sering Diabaikan Berakibat Ban Motor Bunyi Decit saat Pelan

JawaPos.com - Bunyi berdecit dari ban motor saat kamu melaju pelan sering kali bikin tidak nyaman, bahkan bisa menimbulkan rasa khawatir. Meski terdengar sepele, suara ini sebenarnya bisa menjadi tanda ada komponen yang mulai bermasalah di bagian roda atau sistem pengereman.

Kondisi ini tidak boleh dianggap remeh. Jika dibiarkan, bukan hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga berpotensi memengaruhi keselamatan berkendara.

Supaya kamu lebih waspada, berikut 6 penyebab umum yang sering memicu bunyi decit pada ban motor saat kecepatan rendah seperti dirangkum dari laman Suzuki Indonesia, Minggu (5/4).

1. Kampas Rem Sudah Kotor atau Mulai Habis

Salah satu penyebab paling sering muncul adalah kondisi kampas rem yang tidak lagi bersih atau sudah menipis. Debu jalan, pasir, hingga kotoran kecil bisa menempel di permukaannya dan mengganggu proses pengereman.

Saat kamu menarik rem, kotoran tersebut menciptakan gesekan yang tidak normal, sehingga muncul suara berdecit. Jika kampas rem sudah aus, daya cengkeramnya juga berkurang dan bisa menimbulkan bunyi serupa.

Biasanya, kondisi ini juga disertai tanda lain seperti rem terasa kurang pakem atau muncul getaran halus saat digunakan. Kalau sudah begitu, sebaiknya segera dicek dan diganti bila perlu.

2. Permukaan Cakram Tidak Bersih atau Tidak Rata