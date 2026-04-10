5 Rahasia Aman Beli Mobil Bekas Kilometer Tinggi, Jangan Sampai Tertipu

Ilustrasi proses inspeksi mobil bekas. (Istimewa)
JawaPos.com - Pasar mobil bekas menawarkan banyak pilihan, mulai dari unit yang masih terlihat seperti baru hingga yang sudah berusia lebih dari satu dekade dengan jarak tempuh tinggi.
Kondisi yang beragam ini sering membuat calon pembeli ragu, terutama saat melihat angka kilometer yang sudah “tinggi banget”.
Padahal, mobil dengan kilometer tinggi bukan berarti buruk. Kunci utamanya ada pada perawatan dan riwayat servis dari pemilik sebelumnya.
Selama kamu teliti dan tahu apa saja yang perlu dicek, mobil bekas dengan km tinggi justru bisa jadi pilihan yang worth it.
Berikut 5 rahasia aman sebelum membeli mobil bekas kilometer tinggi, seperti dirangkum dari laman Ibid Astra.
Jumlah kilometer sangat dipengaruhi oleh bagaimana mobil tersebut digunakan.
Misalnya, mobil operasional perusahaan biasanya punya jarak tempuh jauh lebih tinggi dibanding mobil pribadi karena dipakai setiap hari.
Menariknya, kalau kamu menemukan mobil perusahaan dengan kilometer rendah, justru perlu waspada.
Bisa jadi ada sesuatu yang tidak wajar. Sebaliknya, mobil yang sering dipakai biasanya juga lebih rutin dirawat karena kebutuhan operasional.
Langkah berikutnya, kamu perlu memperkirakan penggunaan mobil per tahun. Di kota besar, rata-rata mobil digunakan sekitar 15.000–20.000 km per tahun.
