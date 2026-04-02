Nanda Prayoga
03 April 2026, 00.05 WIB

Dunia Usaha Dinilai Punya Peran Strategis Dukung Peningkatan Kualitas Pendidikan di Daerah

Dunia Usaha Dinilai Punya Peran Strategis Dukung Peningkatan Kualitas Pendidikan di Daerah - Image

Dunia Usaha Dinilai Punya Peran Strategis Dukung Peningkatan Kualitas Pendidikan di Daerah

JawaPos.com - Upaya menghadirkan lingkungan belajar yang lebih layak terus diperkuat melalui kolaborasi lintas pihak di Kabupaten Lebak, Banten. Pembangunan fasilitas sekolah seperti lapangan, sanitasi, dan pembaruan ruang kelas menjadi langkah nyata untuk menciptakan suasana belajar yang sehat, nyaman, sekaligus menumbuhkan semangat dan harapan baru bagi para siswa.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi antara Yayasan Astra - Yayasan Pendidikan Astra Michael D. Ruslim dan Asuransi Astra melalui peresmian fasilitas sekolah di Kabupaten Lebak, Banten. Fasilitas yang diresmikan meliputi pembangunan lapangan sekolah, sarana sanitasi, serta pengecatan ruang kelas.

Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat, nyaman, dan mendukung perkembangan siswa secara optimal.

“Setiap ruang yang dibangun dengan kepedulian akan menjadi tempat tumbuhnya mimpi. Melalui kolaborasi ini, kami ingin menghadirkan lingkungan yang dapat mendorong semangat belajar sekaligus membentuk karakter siswa,” ujar Ketua Pengurus Yayasan Astra - Yayasan Pendidikan Astra Michael D. Ruslim, Gunawan Salim dalam keterangannya, Kamis (2/4).

Kegiatan ini merupakan kolaborasi dengan Asuransi Astra yang menjadi wujud nyata bahwa dunia usaha memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah.

“Sejalan dengan cita-cita Asuransi Astra untuk dapat memberikan peace of mind kepada jutaan pelanggannya, Asuransi Astra juga ingin selalu dapat memberikan peace of mind kepada lingkungan sekitarnya. Kami harap, kolaborasi hari ini dapat memberikan manfaat yang baik, yang tidak hanya berguna bagi kemajuan pendidikan saat ini, namun juga di masa yang akan datang,” ujar President Director Asuransi Astra, Maximiliaan Agatisianus

Lapangan yang dibangun diharapkan menjadi ruang bagi siswa untuk mengembangkan semangat sportivitas dan kerja sama. Sementara itu, sarana sanitasi yang lebih baik turut mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang sehat.

Pembaruan ruang kelas pun diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan belajar serta memicu semangat siswa dalam meraih cita-cita. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pendidikan turut memberikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin. Dukungan berbagai pihak dinilai menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang berkelanjutan dan berdampak nyata.

“Ke depan, kami harap kegiatan ini berkelanjutan dilaksanakan sehingga Indonesia hadir dengan talenta-talenta baru untuk Indonesia Emas 2045,” ucap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Doddy Irawan.

