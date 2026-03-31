Yogi Wahyu Priyono
01 April 2026, 03.16 WIB

Komitmen Mendikdasmen dalam Pendidikan Muhammadiyah

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu’ti. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Menteri Pendidikan Dasar, Menengah, dan Keagamaan Nasional (Mendikdasmen) Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., menyampaikan komitmen tegas untuk selalu berpihak kepada warga Persyarikatan melalui berbagai program pendidikan yang dikembangkan. "Kami terus berupaya meningkatkan kualitas dan pelayanan," ucapnya dalam acara Silaturahmi Idulfitri Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Selasa (31/3). 

Sebelumnya, ia juga mengucapkan permohonan maaf atas berbagai kekurangan dalam penyelenggaraan acara, termasuk terkait fasilitas dan kenyamanan. Ia juga menyebut tingginya antusiasme jamaah yang membuat suasana menjadi padat.
 
Meski terdapat kekurangan teknis, Abdul Mu’ti menilai bahwa suasana kebersamaan yang terbangun menjadi kekuatan utama dalam menjalin silaturahmi. Ia juga mewakili warga Muhammadiyah untuk memohon maaf atas segala kekurangan dalam interaksi selama ini.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa amal usaha pendidikan Muhammadiyah terus mengalami perkembangan, baik dari sisi jumlah mahasiswa maupun perluasan program studi. Meskipun, ia mengakui masih terdapat berbagai hal yang perlu diperbaiki menghadapi persaingan yang semakin ketat. 

"Kami berharap pertemuan ini menjadi momentum untuk mendapatkan inspirasi dan penguatan," tambahnya. 
 
Hadir dalam acara tersebut, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dr. Anggito Abimanyu, M.Sc., GRCP., menyampaikan ucapan selamat Idulfitri beserta sapaan tradisional "Minal aidzin walfaidzin, mohon maaf lahir dan batin" kepada seluruh hadirin.
 
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, memberikan apresiasi atas kebersamaan yang terjalin. Ia menekankan pentingnya membangun budaya saling mendengar. "Semakin sering kita saling mendengar dengan baik, maka hasilnya akan semakin baik," katanya. 

Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Irman Gusman, mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menekankan pentingnya menjaga serta memperluas jejaring kebersamaan. "Ini merupakan kekuatan besar yang harus kita jaga dan kembangkan bersama," ujarnya.

Ia juga menyatakan bahwa Muhammadiyah memiliki peran strategis sebagai kekuatan moral dengan tingkat kepercayaan tinggi di masyarakat. Muhammadiyah harus tampil di depan untuk berkontribusi lebih besar.
 
Rangkaian sambutan dan ucapan Idulfitri pada acara tersebut menjadi momen untuk memperkuat semangat kebersamaan. Kegiatan ini juga menjadi waktu untuk melakukan refleksi diri, serta menegaskan komitmen untuk meningkatkan peran dan kontribusi Muhammadiyah dalam kehidupan umat dan bangsa. Melalui momentum ini, seluruh elemen diharapkan dapat terus mempererat hubungan kerja sama dan menjalankan amanah dengan lebih baik di masa yang akan datang.

