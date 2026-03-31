M Shofyan Dwi Kurniawan
01 April 2026, 03.14 WIB

Negosiasi Berlanjut, Roberto De Zerbi Semakin Dekat ke Tottenham

Olympique Marseille saat resmi mengumumkan perpisahan dengan Roberto De Zerbi pada Senin (10/2). (Dok. TNT Sports)

JawaPos.com - Tottenham tampaknya semakin dekat untuk menunjuk Roberto De Zerbi sebagai pelatih kepala baru mereka. Negosiasi antara kedua pihak dilaporkan sudah memasuki tahap lanjut setelah kepergian Igor Tudor pada akhir pekan lalu.

Spurs memang bergerak cepat setelah berpisah dengan Tudor, yang hanya bertahan selama 44 hari sebagai pelatih sementara. Selama masa singkat itu, Tottenham menelan lima kekalahan dari tujuh pertandingan dan semakin dekat ke zona degradasi.

Situasi tersebut memaksa klub London Utara untuk segera mencari solusi. Nama De Zerbi pun kembali muncul sebagai kandidat utama.

Pelatih asal Italia itu sebenarnya sempat ingin menunggu hingga musim panas untuk mempertimbangkan pilihan berikutnya setelah meninggalkan Marseille.

Namun, melansir RTE, disebutkan bahwa De Zerbi kini mulai terbuka untuk menerima tawaran Tottenham.

Spurs bahkan disebut sudah menyiapkan kontrak berdurasi lima tahun. Jika kesepakatan tercapai, De Zerbi akan menjadi pelatih kepala keempat Tottenham hanya dalam kurun waktu 10 bulan.

Nama De Zerbi sebenarnya sudah cukup lama dikaitkan dengan Tottenham. Ia sempat masuk radar klub pada 2023 dan kembali dibicarakan setelah Thomas Frank hengkang pada Februari lalu.

Namun kala itu, Tottenham memilih menunjuk Tudor sebagai solusi sementara sambil menunggu situasi lebih jelas menjelang akhir musim.

Masalahnya, eksperimen bersama Tudor justru berakhir buruk. Selain hasil yang tidak memuaskan, sejumlah keputusan taktik sang pelatih juga mendapat kritik keras dari suporter.

Karena itu, Tottenham kini merasa harus mengambil langkah besar terakhir demi menyelamatkan musim mereka dan memastikan klub tetap bertahan di Premier League.

Mauricio Pochettino sebenarnya masih menjadi favorit banyak fans Spurs. Namun, mantan pelatih Tottenham itu saat ini fokus bersama tim nasional Amerika Serikat menjelang Piala Dunia.

Pochettino juga menegaskan belum ada kontak apa pun dari Tottenham maupun Real Madrid.

