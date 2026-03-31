Pochettino Yakin Tottenham Selamat dari Degradasi Meski Situasi Kian Rumit

JawaPos.com - Mauricio Pochettino memberikan prediksi berani soal nasib Tottenham musim ini. Meski klub lamanya sedang berada dalam situasi sulit, pria asal Argentina itu yakin Spurs masih akan mampu menghindari degradasi dari Premier League.

Kekalahan 3-0 di kandang dari Nottingham Forest membuat Tottenham semakin terpuruk di papan bawah klasemen. Dengan hanya tujuh pertandingan tersisa, Spurs kini berada satu tingkat di atas zona degradasi dan hanya unggul satu poin saja.

Situasi makin rumit karena Tottenham belum meraih satu kemenangan pun di liga sepanjang tahun 2026. Hasil buruk itu juga membuat Igor Tudor kehilangan jabatannya sebagai pelatih sementara setelah hanya mengumpulkan satu poin dari lima pertandingan.

Meski begitu, melansir The Standard, Pochettino tetap percaya Tottenham punya cukup kualitas untuk keluar dari tekanan.

"Dengan ikatan saya dengan Tottenham, mustahil untuk tidak merasakan apa pun tentang Tottenham, tentang klub, orang-orang yang bekerja di sana, dan tentang para penggemar," kata pemain Argentina itu.

“Itu adalah salah satu pengalaman terbaik dalam hidup saya. Tentu saja, itu adalah harapan saya, dan saya yakin mereka akan bertahan di liga, dengan pelatih atau tanpa pelatih, karena para pemainnya.”

Pochettino menilai Tottenham masih memiliki kekuatan dari dalam skuad dan dukungan suporter untuk melewati masa sulit ini.

“Saya rasa ada para pemain dan kemudian ada klub dengan para penggemar yang akan melakukan segala upaya untuk menciptakan energi agar menang. Tentu saja, itu akan sulit karena sinergi dan koordinasinya rumit."

"Yang ingin saya katakan adalah, dengan atau tanpa pelatih, saya pikir mereka akan memiliki kemampuan untuk menang, dan saya benar-benar percaya itu."

Mantan pelatih Spurs itu juga menegaskan bahwa dirinya masih punya rasa peduli yang besar terhadap klub London Utara tersebut.

“Kami akan tetap di sini dan fokus penuh kami adalah pada Piala Dunia, tetapi jika Anda bertanya kepada saya tentang klub itu, itu adalah klub yang sangat saya pedulikan dan, tentu saja, saya percaya mereka akan tetap berada di Liga Primer karena mereka pantas mendapatkannya.”