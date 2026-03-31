Mauricio Pochettino Tanggapi Rumor Soal Kembali Melatih Tottenham

JawaPos.com - Mauricio Pochettino akhirnya buka suara soal rumor yang mengaitkannya dengan kursi pelatih Tottenham Hotspur dan Real Madrid.

Pelatih asal Argentina itu menegaskan bahwa saat ini tidak ada pembicaraan dengan klub mana pun. Fokus utamanya masih sepenuhnya tertuju pada Timnas Amerika Serikat menjelang Piala Dunia 2026.

Melansir Give Me Sport, Pochettino berbicara kepada media jelang laga persahabatan melawan Portugal dan menepis spekulasi yang menyebut dirinya bisa kembali ke sepak bola klub setelah turnamen besar tersebut.

"Tidak ada pembicaraan [dengan klub lain]. Saya rasa kami sangat, sangat fokus di Piala Dunia ini," kata Pochettino, yang kontraknya bersama USMNT akan berakhir musim panas ini. "Saya rasa semua orang tahu bahwa saya berkomitmen dengan tim nasional di sini. Saya rasa saat ini bukan saatnya untuk membicarakan masa depan."

Meski kontraknya akan segera habis, Pochettino juga tidak menutup kemungkinan untuk tetap melanjutkan pekerjaannya bersama timnas Amerika Serikat.

"Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Dan omong-omong, kami terbuka [untuk tetap tinggal]. Kami tidak memiliki kontrak untuk masa depan. Tapi mengapa tidak? Jika kami bahagia, dan federasi bahagia, [kita harus] lihat saja nanti. Saya pikir yang terpenting sekarang adalah fokus pada pertandingan [pada hari Selasa] dan Piala Dunia, dan mencoba untuk meningkatkan diri."

"Tentu saja, rumor itu ada, tetapi itu urusan kami dan kami menerimanya."

Nama Pochettino memang sempat kembali dikaitkan dengan Tottenham dalam beberapa pekan terakhir. Banyak fans Spurs berharap klub memulangkan sosok yang pernah membawa mereka ke final Liga Champions dan bersaing di papan atas Liga Premier.

Namun, Tottenham saat ini justru disebut sedang dalam pembicaraan lanjutan dengan Roberto De Zerbi untuk menjadi manajer baru mereka.

Jika kesepakatan tercapai, De Zerbi diproyeksikan menangani tujuh laga terakhir musim ini dalam upaya menyelamatkan Spurs dari ancaman degradasi. Pelatih asal Italia itu bahkan disebut telah ditawari kontrak berdurasi lima tahun.

Meski rumor terus berkembang, Pochettino mengaku dirinya tetap memiliki kedekatan emosional dengan Tottenham. Hubungan itu membuatnya sulit bersikap biasa saja terhadap klub London Utara tersebut.