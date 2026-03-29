Boni Hargens Sebut Dunia Sedang Tak Baik-baik Saja, Ajak Masyarakat Banyak Berdoa

JawaPos.com - Analis politik senior Boni Hargens menggelar doa bersama ratusan anak yatim piatu dan warga sekitar kediamannya di Depok, Jawa Barat, pada Sabtu (28/3).

Doa bersama ini ditujukan untuk memohon perdamaian dunia yang saat ini dinilai sedang tidak dalam kondisi baik.

Boni menyampaikan, situasi global tengah diwarnai berbagai konflik yang belum terselesaikan, seperti perang Rusia-Ukraina serta ketegangan di Timur Tengah.

Menurutnya, kondisi ini menciptakan ketidakstabilan global yang berpotensi berdampak pada Indonesia.

“Dunia kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Berbagai konflik menciptakan ketidakstabilan global yang bisa berdampak pada situasi dalam negeri Indonesia,” kata Boni kepada wartawan, Sabtu (29/3).

Boni menegaskan, perang membawa dampak negatif, baik terhadap kehidupan manusia maupun lingkungan.

Ia menilai konflik di berbagai kawasan telah menunjukkan besarnya kerugian yang ditimbulkan.

Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa. Menurutnya, doa merupakan salah satu cara mulia untuk memohon agar dunia menjadi lebih baik.

“Kita berdoa agar Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada para pemimpin dunia, khususnya yang terlibat konflik, agar lebih mengedepankan dialog dibandingkan kekerasan,” tuturnya.

Boni menyatakan, dirinya memilih fokus pada kegiatan sosial dan doa dibandingkan melontarkan analisis yang berpotensi menimbulkan keresahan atau menyudutkan pemerintah.

Ia meyakini pemerintah tengah berupaya mengantisipasi dampak konflik global terhadap Indonesia.

Ia pun mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus berdoa agar perjuangan pemerintah dan seluruh elemen bangsa mendapat keberkahan, demi kebaikan negara serta terwujudnya perdamaian dunia.