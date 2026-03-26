Antonius Oskarianto Adur
26 Maret 2026, 17.30 WIB

Mateo Retegui Bakar Semangat Pemain Timnas Italia saat Hadapi Irlandia Utara

Mateo Retegui. (Dok. FIGC) - Image

Mateo Retegui. (Dok. FIGC)

JawaPos.com - Mateo Retegui bakar semangat pemain Timnas Italia untuk berjuang hingga menit akhir saat menghadapi Irlandia Utara di play-off semifinal Kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga tersebut akan dimainkan di New Balance Arena, Jumat (27/3) pukul 02.45 WIB.

Laga melawan Irlandia Utara menjadi salah satu pertandingan penentu bagi Timnas Italia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Maka dari itu, Mateo Retegui ingin agar rekan setimnya bisa fokus memenangkan laga besok dan mengendalikan permainan.

"Ini akan menjadi pertempuran, kita harus berjuang sampai akhir dan kita tidak sendirian, karena para penonton di Bergamo benar-benar menyemangati kita. Kita harus fokus melakukan apa yang telah kita persiapkan dalam latihan, kita tahu tidak ada alternatif lain selain menang, jadi kita harus mengendalikan pertandingan," kata Mateo Retegui kepada Sky Sport Italia yang dikutip dari Football Italia, Kamis (26/3).

Penyerang berusia 26 tahun tersebut mengatakan bahwa Timnas Italia sudah siap menghadapi Irlandia Utara, bahkan setelah kekalahan melawan Norwegia. Retegui menilai laga besok bakal dimenangkan oleh tim yang punya tekad kuat untuk menang.

"Saya tidak tahu apakah tekanan adalah kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang saya rasakan saat ini. Begitu pertandingan melawan Norwegia berakhir, kami semua ingin memainkan pertandingan ini, jadi ada keinginan untuk menang, untuk membuktikan kepada semua orang bahwa tim sudah siap," ujar Retegui.

"Kami ingin membuktikan bahwa kami dalam kondisi prima untuk tantangan yang menentukan ini. Kami tahu ini adalah pertandingan yang akan dimenangkan oleh tim dengan tekad paling kuat. Kami tahu ini adalah pertandingan yang akan dimenangkan oleh tim dengan tekad paling kuat,” tambah pemain yang saat ini membela Al-Qadsiah itu.

Retegui datang lebih awal ke pemusatan latihan di Coverciano karena Liga Arab Saudi sudah libur sejak 15 Maret. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada pelatih kebugaran yang sudah bekerja sama lebih awal bersamanya.

"Saya tiba seminggu lebih awal, karena begitu saya tahu saya punya beberapa hari libur di Arab Saudi, saya langsung meminta untuk datang ke Coverciano dan mulai berlatih. Rasanya ini adalah hal yang paling logis untuk dilakukan, berada di sini bersama tim nasional dan di Italia sedikit lebih awal. Saya berterima kasih kepada pelatih dan pelatih kebugaran yang datang untuk bekerja bersama saya lebih awal," pungkas eks pemain Atalanta tersebut.

Artikel Terkait
Timnas Italia Hindari Cemoohan, Gennaro Gattuso Pilih Main di Bergamo Kontra Irlandia Utara - Image
Sepak Bola Dunia

Timnas Italia Hindari Cemoohan, Gennaro Gattuso Pilih Main di Bergamo Kontra Irlandia Utara

26 Maret 2026, 02.02 WIB

Playoff Piala Dunia 2026: Timnas Italia Hindari Hat-trick Gagal, Iraq Terkendala Logistik - Image
Sepak Bola Dunia

Playoff Piala Dunia 2026: Timnas Italia Hindari Hat-trick Gagal, Iraq Terkendala Logistik

26 Maret 2026, 02.00 WIB

Bek Arsenal Riccardo Calafiori Ungkap Kedekatan dengan Gennaro Gattuso Jelang Laga Krusial Timnas Italia di Piala Dunia 2026 - Image
Sepak Bola Dunia

Bek Arsenal Riccardo Calafiori Ungkap Kedekatan dengan Gennaro Gattuso Jelang Laga Krusial Timnas Italia di Piala Dunia 2026

25 Maret 2026, 23.17 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

