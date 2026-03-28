Bramasta JP
28 Maret 2026, 20.35 WIB

Inter Miami Abadikan Nama Lionel Messi di Stadion Baru Lewat Tribun Leo Messi

Newell’s Old Boys targetkan Lionel Messi pulang ke Rosario pada 2027. (Dok. Instagram/@leomessi)

JawaPos.com – Inter Miami akan memberikan penghormatan kepada Lionel Messi dengan menamai sebagian dari Stadion Nu baru klub tersebut dengan namanya dan meresmikan bagian yang disebut Tribun Leo Messi.

"Inter Miami CF dengan senang hati mengumumkan Tribun Leo Messi, di mana pemain nomor 10 dan kapten kami akan menjadi bagian dari stadion kandangnya dengan tribun yang dinamai untuk menghormatinya," buka Inter Miami dalam sebuah pernyataan.

"Secara tradisional, penghormatan mengarah ke masa lalu. Penghormatan dibangun dari nostalgia. Dari kenangan, tapi yang ini berbeda. Yang ini lahir dari masa kini. Dari apa yang terjadi saat ini. Dari apa yang Anda rasakan setiap kali Leo melangkah ke lapangan."

"Menghargai seseorang tidak selalu berarti menutup sebuah bab. Terkadang, ini tentang menyadari bahwa Anda sedang menyaksikan sesuatu yang unik (dari sosok Lionel Messi)," tutup penyataan resmi tersebut.

Tribun Leo Messi, yang sudah diresmikan di stadion baru The Herons, akan membentang di kursi 117-121 di tribun bawah stadion, dan 217-223 di tribun atas. Itu menunjukkan penghargaan atas jasa sang kapten kepada klub.

Sejak bergabung dengan Inter Miami pada 2023, Messi telah memimpin Inter Miami meraih trofi Leagues Cup perdana, Supporters Shield 2024, dan MLS Cup 2025, serta membantu klub mencetak rekor MLS untuk poin terbanyak yang diraih dalam satu musim.

Secara individual, La Pulga juga mencetak sejarah liga dengan meraih penghargaan MVP pada 2024 dan 2025, menjadi pemain pertama yang memenangkan penghargaan tersebut dalam musim berturut-turut.

Messi juga menjadi pencetak gol dan asis terbanyak sepanjang kariernya bersama The Herons, dengan mencatatkan 82 gol dan 53 assist hanya dalam 94 penampilan di semua kompetisi.

Inter Miami akan meresmikan stadion tersebut pada 4 April waktu Amerika saat melawan Austin FC dalam pertandingan musim reguler MLS. Para penggemar yang duduk di Tribun Leo Messi selama pertandingan akan menerima 'momen kejutan' dari klub.

