Kalahkan Mauritania, Emiliano Martinez Akui Timnas Argentina Main Buruk

JawaPos.com - Emiliano Martinez mengaku timnas Argentina bermain buruk meski berhasil mengalahkan Mauritania pada laga persahabatan. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di Alberto Jose Armando, Sabtu (8/3).

Timnas Argentina berhasil unggul lewat gol yang dicetak oleh Nico Paz dan Enzo Fernandez di babak pertama. Namun, di babak kedua mereka tidak bisa menambah gol dan justru kebobolan dari Mauritania yang dicetak Jordan Lefort pada menit ke-90+4.

Permainan buruk diakui Emiliano Martinez yang menilai timnas Argentina tidak punya intensitas dan kecepatan. Kekurangan tersebut perlu menjadi perhatian bagi tim juara Piala Dunia 2022 tersebut.

"Sejujurnya, cukup buruk. Ini adalah salah satu pertandingan persahabatan terburuk yang pernah kami mainkan. Kami kurang intensitas, kurang permainan, kurang kecepatan. Ini sesuatu yang perlu kami analisis, dan ketika kami mengenakan seragam tim nasional, kami harus tampil jauh lebih baik," kata Emiliano Martinez yang dikutip dari ESPN, Sabtu (28/3).

Menurut Martinez, tim lawan yang berperingkat 115 dunia tersebut dianggap terlalu sering menyerang pertahanan timnas Argentina. Kiper berusia 33 tahun tersebut ingin di pertandingan selanjutnya, timnya bermain lebih bersemangat.

"Saya berusaha hadir ketika dibutuhkan, dan mereka terlalu sering menekan kami. Kami menang, kami tidak terlalu mengenal lawan, dan mereka bermain seolah-olah hidup mereka bergantung pada kemenangan itu. Kita perlu menunjukkan sedikit lebih banyak semangat," ujar Martinez.

Babak kedua menjadi permainan buruk yang dilakukan timnas Argentina. Martinez tahu betul bahwa rekan setimnya bermain hati-hati karena takut cedera, tapi mereka seharusnya memberikan segalanya untuk tim nasional.