Valverde Tak Menyangka Bisa Hattrick ke Gawang Manchester City

JawaPos.com - Fede Valverde sedang menikmati salah satu periode terbaik dalam kariernya. Gelandang Real Madrid itu tampil luar biasa dalam beberapa waktu terakhir, termasuk momen spesial saat mencetak hat-trick ke gawang Manchester City.

Performa apiknya itu berlanjut saat membela Uruguay, di mana ia kembali mencetak gol dalam laga melawan Inggris di Wembley. Konsistensi yang membuat namanya semakin tak tergantikan, baik di klub maupun tim nasional.

Melansir Managing Madrid, dalam wawancara saat pemusatan latihan bersama timnas Uruguay, Valverde mengungkap perasaannya soal momen-momen gemilang belakangan ini.

“Saya sangat menikmati momen-momen seperti yang baru saja saya alami, mencetak hat-trick dalam pertandingan yang tidak pernah saya bayangkan akan menghasilkan lebih dari dua gol.”

“Bagi saya itu adalah momen yang unik. Tetapi itu juga memungkinkan saya untuk terus bekerja lebih keras dan tetap fokus pada sepak bola, yang menurut saya juga menempatkan saya pada posisi yang baik untuk masuk Tim Nasional,” katanya.

Pemain Serba Bisa Andalan Tim Salah satu kekuatan terbesar Valverde adalah fleksibilitasnya di lapangan. Ia bukan hanya gelandang, tapi juga bisa mengisi berbagai posisi sesuai kebutuhan tim dan itu justru menjadi nilai tambah yang sangat penting.

“Saya suka membantu tim. Terkadang tim membutuhkan bek kanan dan saya akan berada di sana untuk membantu tim. Terkadang tim membutuhkan pemain sayap dan saya akan berada di sana.”

“Saya selalu senang membantu di mana pun staf pelatih membutuhkan saya. Saya bekerja setiap hari untuk memastikan semuanya berjalan lancar ketika saya memasuki lapangan,” tambahnya.

Mentalitas seperti ini yang membuat Valverde jadi pemain “idaman pelatih” karena bisa diandalkan di banyak peran tanpa kehilangan kualitas.

Fokus Jaga Kebugaran Di tengah performa impresifnya, Valverde juga mendapat sedikit “bonus” waktu istirahat. Ia dipastikan absen saat Real Madrid menghadapi Mallorca karena skorsing, yang secara tidak langsung memberinya waktu untuk menjaga kondisi fisik.

Momen ini datang di waktu yang tepat, mengingat Real Madrid akan menghadapi laga krusial di perempat final melawan Bayern Munich setelah jeda internasional.