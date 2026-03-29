M Shofyan Dwi Kurniawan
29 Maret 2026, 20.13 WIB

Argentina Menang Tipis atas Mauritania, Nico Paz Bersinar di La Bombonera

Argentina menang 2-1 atas Mauritania dalam laga uji coba, di mana Nico Paz mencuri perhatian lewat gol indah dan Mastantuono tampil solid selama 45 menit. (Instagram/@afaseleccion)

JawaPos.com - Argentina memang menang, tapi rasanya bukan kemenangan yang benar-benar meyakinkan. Menghadapi Mauritania—tim peringkat 115 dunia—La Albiceleste hanya mampu menang tipis 2-1 dalam laga uji coba di La Bombonera.

Gol dari Nico Paz dan Enzo Fernandez di babak pertama cukup untuk mengamankan hasil, meski performa keseluruhan masih menyisakan tanda tanya.

Laga Pengganti yang Jauh dari Ekspektasi

Awalnya, Argentina dijadwalkan menghadapi Spanyol dalam laga Finalissima—duel yang jelas jauh lebih prestisius. Namun, pertandingan tersebut batal setelah tarik ulur panjang antara berbagai federasi, termasuk soal lokasi pertandingan.

Sebagai gantinya, Argentina harus puas menghadapi Mauritania dan Zambia dalam rangkaian persiapan menuju Piala Dunia. Dari segi kualitas lawan, jelas ini bukan skenario ideal.

Nico Paz Tampil Mencuri Perhatian

Melansir Managing Madrid, di tengah performa tim yang biasa saja, Nico Paz jadi highlight utama. Gelandang muda itu mencetak gol lewat tendangan bebas langsung yang dieksekusi dengan presisi tinggi.

Bola meluncur dengan lengkungan sempurna, mengecoh kiper sebelum akhirnya bersarang di gawang. Sebuah gol yang tidak hanya indah, tapi juga menunjukkan kualitas tekniknya yang matang.

Menariknya, Paz saat ini tengah menjalani musim impresif bersama Como dan masih punya peluang untuk masuk skuad final Piala Dunia Argentina.

Mastantuono Dapat Kesempatan

Selain Paz, Franco Mastantuono juga mendapat panggung. Penyerang muda itu masuk menggantikan Julian Alvarez di babak kedua dan tampil cukup solid selama 45 menit.

Statistiknya pun cukup menjanjikan—16 dari 17 operan berhasil, ditambah tiga kontribusi defensif. Sebuah penampilan yang rapi, meski belum benar-benar mencuri spotlight.

Namun, situasi Mastantuono saat ini sedikit berbeda. Setelah perubahan di Real Madrid, ia tidak lagi menjadi bagian utama dalam rotasi tim. Hal ini tentu memengaruhi peluangnya untuk menembus skuad final.

Banyak PR Jelang Piala Dunia

Kemenangan ini tetap penting sebagai bagian dari persiapan, tapi jelas masih banyak pekerjaan rumah bagi Argentina. Menghadapi tim dengan level lebih rendah seharusnya jadi kesempatan untuk tampil dominan.

Di sisi lain, performa individu seperti Nico Paz bisa jadi sinyal positif. Dalam tim yang sudah penuh bintang, munculnya pemain muda dengan performa seperti ini jelas jadi nilai tambah.

Editor: Edi Yulianto
