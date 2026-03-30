Komentar Marcus Thuram Setelah Sumbang Gol dan Assist di Laga Kemenangan Prancis Lawan Kolombia

JawaPos.com - Marcus Thuram senang bisa memberikan kontribusi untuk kemenangan timnas Prancis melawan Kolombia di laga persahabatan. Laga yang berakhir dengan skor 3-1 tersebut dimainkan di Northwest Stadium, Senin (30/3).

Penyerang Inter Milan tersebut mencetak satu gol pada menit ke-41. Marcus Thuram juga memberikan satu assist untuk gol Desire Doue.

Menurut Marcus Thuram, Kolombia merupakan tim yang sangat agresif. Dia juga senang bisa memberikan kontribusi berupa gol dan assist untuk timnas Prancis.

"Kami bermain melawan lawan yang sangat agresif, tetapi kami berhasil melakukan banyak hal dengan baik dan mencetak tiga gol. Saya harap saya membantu tim dengan satu gol dan satu assist. Rasanya menyenangkan, karena ini membantu tim untuk menang," ucap Marcus Thuram yang dikutip dari L'Equipe, Senin (30/3).

Didier Deschamps memainkan Marcus Thuram sebagai penyerang utama timnas Prancis. Permainan efektif diperlihatkan pemain berusia 28 tahun tersebut dengan melakukan sundulan yang langsung berbuah gol.

Laga melawan Kolombia menjadi laga terakhir Marcus Thuram di jeda internasional bersama timnas Prancis. Selanjutnya, dia akan kembali beraksi bersama Inter Milan di laga penuh gengsi melawan AS Roma pada 6 April mendatang.

Selain itu, Didier Deschamps turut memberikan komentarnya kepada para pencetak gol. Dia menilai mereka bisa meningkatkan kualitas individunya, tapi juga banyak aspek positif yang didapatkan pada laga kali ini.