Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antara
31 Maret 2026, 20.16 WIB

John Herdman Yakin Dony Tri dan Beckham akan Jadi Pemain Penting Indonesia di Piala ASEAN

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman pada pertandingan melawan Saint Kitts &amp; Nevis dalam di FIFA Series 2026, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (27/3/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Pelatih timnas Indonesia John Herdman mengatakan Dony Tri Pamungkas dan Beckham Putra bisa menjadi pemain penting Garuda di Piala ASEAN 2026 yang digelar pada 24 Juli sampai 26 Agustus tahun ini, dikutip dari ANTARA.

Hal ini dikatakan Herdman setelah penampilan Dony dan Beckham memuaskannya ketika diturunkan sebagai pemain pengganti dalam laga final FIFA Series 2026 melawan Bulgaria di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin.

"Saya rasa Beckham dan Dony tampil sangat baik dari bangku cadangan. Mereka menunjukkan bahwa untuk Hyundai Cup nanti, mereka bisa menjadi pemain penting. Kepercayaan diri mereka meningkat dalam beberapa hari ini. Mereka mulai memahami gaya bermain kami," kata Herdman dalam jumpa pers usai pertandingan.

Kedua pemain ini turun setelah laga berjalan di atas 70 menit, dimana Dony menggantikan Justin Hubner pada menit ke-73 dan Beckham menggantikan Joey Pelupessy pada menit ke-79.

Masuknya kedua pemain ini membawa hal positif untuk permainan Indonesia, meski pada akhirnya tak sanggup menyamakan kedudukan dan kalah 0-1 dari Bulgaria.

Herdman sebenarnya bisa saja menurunkan Dony dan Beckham sejak menit awal lagi, namun kualitas lawan yang lebih kuat dari Saint Kitts dan Nevis di laga pertama, menjadi sebuah pertimbangannya.

"Apakah saya bisa memasukkan mereka lebih awal? Mungkin iya. Tapi melawan tim dengan gaya fisik, Anda harus memilih momen yang tepat—saat permainan mulai terbuka dan ruang lebih tersedia," ucap pelatih berusia 50 tahun itu.

Di Piala ASEAN nanti, Indonesia tak dapat menurunkan susunan pemain terbaiknya karena turnamen ini tak masuk kalender internasional FIFA.

Situasi ini membuat tim Garuda kemungkinan besar tak dapat memainkan pemain diaspora mereka yang banyak berkiprah di kompetisi Eropa, seperti Jay Idzes di Italia, Kevin Diks di Jerman, hingga Calvin Verdonk di Prancis.

Editor: Banu Adikara
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore