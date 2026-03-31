Antara
31 Maret 2026, 20.09 WIB

Spanyol Bantah AS Gunakan Wilayah Udaranya untuk Lawan Iran

Aksi demonstrasi bertajuk “No Kings” kembali berlangsung di berbagai kota di Amerika Serikat pada Sabtu (28/3). (Reuters)

JawaPos.com - Pejabat Pemerintah Spanyol, Senin (30/3), menegaskan pihaknya telah menolak permintaan Amerika Serikat untuk menggunakan wilayah udaranya bagi penerbangan terkait dengan perang yang melibatkan Iran, dikutip dari ANTARA.

Pembatasan itu juga berlaku bagi pesawat Amerika yang berada di negara ketiga, seperti Inggris dan Prancis, demikian menurut sumber militer Spanyol kepada media El Pais.

Washington sebelumnya telah mempertimbangkan untuk menempatkan pesawat pengebom strategis, seperti B-52 Stratofortress dan B-1 Lancer, di pangkalan Spanyol selatan. Namun, rencana itu dibatalkan setelah Madrid menegaskan tidak akan mendukung operasi yang dilakukan tanpa dukungan hukum internasional.

Senin (30/3), Menteri Pertahanan (Menhan) Spanyol Margarita Robles menegaskan kembali posisi pemerintahnya.

"Semua orang tahu posisi Spanyol. Penggunaan pangkalan-pangkalan tidak diizinkan dan tentu saja, penggunaan wilayah udara Spanyol tidak diizinkan untuk tindakan terkait dengan perang di Iran," kata Robles kepada wartawan.

Spanyol memberikan pengecualian terbatas untuk situasi darurat, yakni dengan mengizinkan pesawat melintas atau mendarat hanya jika diperlukan, lapor El Pais.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Spanyol Jose Manuel Albares mengatakan pembatasan tersebut sejalan dengan posisi pemerintah untuk tidak melakukan apa pun yang dapat meningkatkan ketegangan di Timur Tengah.

Albares mengatakan bahwa saat ini dia lebih khawatir dibandingkan situasi sebulan lalu karena itu merupakan skenario militer yang sangat serius.

"Setiap saat, kami bisa melihat eksodus migran dari Iran menuju Eropa," kata Albares.

