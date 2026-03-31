Calvin Verdonk Tunggu Dony Tri Pamungkas Main di Eropa

JawaPos.com - Pemain timnas Indonesia Calvin Verdonk berharap bisa melihat Dony Tri Pamungkas berkarier di kompetisi Eropa suatu hari nanti, dikutip dari ANTARA.

Hal ini dikatakan Verdonk setelah ia bermain bersama dengan pemain muda Persija Jakarta itu dalam dua laga FIFA Series 2026 melawan Saint Kitts dan Nevis dan Bulgaria di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

“Jadi saya berharap dapat memainkan lebih banyak pertandingan dengannya dan saya berharap dapat melihatnya suatu saat di Eropa,” kata Calvin di mixed zone SUGBK, Senin, setelah pertandingan final FIFA Series 2026 yang berakhir kekalahan 0-1 dari Bulgaria.

Dony sendiri selalu bermain dalam dua laga itu, dengan dia tampil penuh dalam kemenangan 4-0 atas Saint Kitts dan Nevis dan menjadi pemain pengganti dalam kekalahan 0-1 menghadapi Bulgaria.

Verdonk sendiri memuji penampilan Dony dari dua laga itu, dengan dia mengatakan, “sangat suka gaya bermainnya, benar-benar suka gaya bermainnya”.

Saat ditanya apakah dia sempat memberikan sedikit masukan untuk Dony yang merupakan pemain muda, dan tergolong baru di tim Garuda, ia hanya mengatakan kepada sang pemain untuk bermain percaya diri seperti yang ia tampilkan di latihan.

“Sebelum pertandingan terakhir ketika dia, saya hanya mengatakan untuk bermain seperti saat dia berlatih dan dengan percaya diri,” kata Verdonk, pemain yang kini bermain untuk Lille di Liga Prancis tersebut.

“Dan Anda lihat hari ini juga ketika dia masuk, dia melakukan aksi, dia melakukan umpan silang, dia memiliki tendangan yang sangat bagus,” tambah dia.