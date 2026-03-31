Cedera Zubimendi Tambah Daftar Panjang Masalah Arsenal Usai Jeda Internasional

JawaPos.com - Arsenal semakin dibuat pusing oleh badai cedera yang datang saat jeda internasional. Martin Zubimendi menjadi nama terbaru yang masuk daftar pemain bermasalah setelah menarik diri dari skuad Spanyol.

Melansir RTE, gelandang asal Spanyol itu sebelumnya tampil sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 3-0 atas Serbia pada Jumat lalu. Namun, ia dipastikan tidak akan ikut dalam laga persahabatan melawan Mesir setelah kembali ke London lebih cepat.

Federasi Sepak Bola Spanyol menjelaskan bahwa Zubimendi mengalami "ketidaknyamanan di lutut kanannya". Meski belum ada penjelasan lebih detail soal tingkat keparahannya, situasi ini tentu membuat Arsenal waswas.

Apalagi, Zubimendi bukan satu-satunya pemain Arsenal yang pulang lebih cepat dari tugas internasional.

Bek sayap Piero Hincapie juga telah ditarik dari skuad Ekuador setelah sempat bermain selama 72 menit dalam laga melawan Maroko yang berakhir imbang 1-1.

Sementara itu, tiga pemain Inggris milik Arsenal, Declan Rice, Bukayo Saka, dan Noni Madueke, juga tidak lagi bersama skuad Thomas Tuchel.

Madueke menjadi salah satu yang paling mengkhawatirkan karena ia mengalami tekel keras saat Inggris menghadapi Uruguay. Winger tersebut bahkan terlihat meninggalkan Wembley dengan penyangga lutut.

Masalah Arsenal tidak berhenti di situ. Sebelumnya, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Eberechi Eze, Jurrien Timber, dan Leandro Trossard juga sudah lebih dulu dipastikan absen dari tugas internasional akibat cedera.

Artinya, total sudah ada 10 pemain Arsenal yang mengalami masalah fisik selama jeda internasional kali ini. Jumlah itu tentu menjadi alarm besar bagi Mikel Arteta di momen paling penting musim ini.

Arsenal saat ini masih memimpin klasemen Premier League dan masih berpeluang meraih treble. Namun, ambisi besar itu bisa terganggu jika daftar cedera terus bertambah.

The Gunners akan menghadapi Southampton di Piala FA akhir pekan ini sebelum menjalani laga penting melawan Sporting Lisbon pada leg pertama perempat final Liga Champions.