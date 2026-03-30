Badai Cedera Hantam Arsenal, 10 Pemain Mundur dari Tugas Internasional

JawaPos.com – Trio pemain Arsenal dari timnas Inggris, Noni Madueke, Bukayo Saka, dan Declan Rice telah bergabung dengan Piero Hincapie dari Ekuador dan gelandang Spanyol, Martin Zubimendi, yang semuanya mengundurkan diri dari tugas internasional

Tugas Internasional yang dimulai sejak pekan lalu menjadi mimpi buruk bagi pemuncak klasemen sementara kompetisi Liga Inggris itu. Badai cedera memusingkan bagi tim asal London utara ini.

Absennya Madueke sudah diperkirakan dan tidak diragukan lagi menjadi pukulan paling mengkhawatirkan. Winger lincah serba bisa itu menjadi starter untuk Inggris melawan Uruguay, tetapi terpaksa keluar sebelum babak pertama setelah benturan di awal pertandingan.

Madueke kemudian terlihat pincang keluar lapangan menggunakan penyangga di lutut kirinya pada menit ke-38. Ia kemudian digantikan pemain sayap cepat milik West Ham United, Jarrod Bowen.

Namun, ada kabar baik bagi penggemar Arsenal. Pernyataan resmi dari timnas Inggris menyebutkan bahwa Madueke hanya mengalami cedera ringan setelah mengalami benturan.

Pernyataan sama juga mengungkapkan Rice dan Saka telah kembali ke London utara untuk pemeriksaan medis lanjutan. Kubu The Gunners kemudian mengistirahatkan kedua pemain penting Mikel Arteta itu.

Selanjutnya, Hincapie dan Zubimendi juga kembali ke ruang perawatan di London utara. Bek asal Amerika Selatan itu dipulangkan tanpa diagnosis spesifik, sementara Zubimendi dilaporkan menderita ketidaknyamanan di lutut kanannya.

Asosiasi sepak bola Spanyol mengungkapkan sang gelandang tersebut telah dikembalikan ke klubnya untuk menghindari risiko dan melindungi kesehatan pemain agar risiko cedera parah tak menghantui pemain berusia 28 tahun tersebut.