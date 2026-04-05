Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
05 April 2026, 18.35 WIB

Rencana Arbeloa untuk Kembalikan Performa Jude Bellingham

Jude Bellingham diharapkan kembali merumput saat derby Madrid. (ig @judebellingham)

JawaPos.com - Jude Bellingham akhirnya kembali bermain setelah absen hampir dua bulan akibat cedera hamstring kiri. Namun, comeback sang gelandang belum berjalan mulus.

Dalam kekalahan 2-1 Real Madrid dari Mallorca, Bellingham hanya dimainkan sekitar setengah jam dari bangku cadangan. Penampilannya terlihat belum maksimal, dan ia kesulitan memberi pengaruh besar di lapangan saat Los Blancos mencoba mengejar ketertinggalan.

Situasi itu membuat sebagian fans mulai mempertanyakan performanya. Di tengah kekecewaan akibat hasil buruk melawan Mallorca, Bellingham ikut menjadi sasaran kritik. Padahal, pemain asal Inggris itu baru saja pulih dari cedera panjang dan masih membutuhkan waktu untuk kembali ke level terbaiknya.

Melansir The Real Champs, Arbeloa pun langsung pasang badan untuk pemainnya. Menurut sang pelatih, kondisi Bellingham saat ini sangat wajar karena ia belum memiliki ritme pertandingan yang cukup.

“Wajar jika Bellingham sedikit kehilangan ritme karena dia absen selama beberapa minggu. Saya rasa dia bermain sekitar 20 menit melawan Atlético Madrid, dan hari ini dia bermain sedikit lebih dari setengah jam. Idenya adalah agar dia terus membangun kebugaran pertandingannya.”

Arbeloa menjelaskan bahwa Real Madrid tidak ingin terburu-buru memaksakan Bellingham bermain penuh. Fokus utama saat ini adalah meningkatkan menit bermainnya secara bertahap agar sang gelandang bisa kembali fit sepenuhnya tanpa risiko cedera kambuh.

“Kita tidak bisa mengharapkan dia berada di puncak performanya tanpa memainkan banyak pertandingan. Ini baru pertandingan keduanya sejak jeda panjang ini, jadi kita perlu bersabar dengannya.”

Pendekatan ini masuk akal. Cedera hamstring bukan tipe masalah yang bisa langsung hilang begitu saja setelah pemain kembali ke lapangan. Banyak pemain membutuhkan beberapa laga untuk mengembalikan sentuhan, kepercayaan diri, dan intensitas permainan mereka.

Bellingham sendiri pernah menunjukkan betapa pentingnya dirinya untuk Real Madrid. Pada musim pertamanya di Santiago Bernabeu, ia menjadi salah satu pemain paling menentukan, tampil dekat dengan gawang lawan, mencetak banyak gol, dan ikut membawa klub meraih gelar.

Editor: Banu Adikara
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore