Prediksi Lengkap Superkomputer Terkait Klasemen Liga Inggris 2025/2026, Di mana Posisi Tim Favoritmu?

JawaPos.com - Dengan hampir berakhirnya Liga Inggris musim 2025/2026, Superkomputer telah memperbarui prediksinya untuk klasemen akhir kompetisi terbaik di Inggris tersebut. Semua orang memperkirakan Manchester City akan kembali mendominasi musim lalu, tetapi Liverpool – di bawah manajer Arne Slot – yang akhirnya memenangkan gelar Liga Inggris ke-20 mereka dengan mudah, merebut kembali posisi mereka sebagai klub paling sukses di negara itu.

Tidak ada poin bonus yang diberikan kepada mereka yang menebak bahwa Arsenal akan finis di posisi kedua – setelah mencapai prestasi itu selama tiga musim berturut-turut – sementara performa akhir musim tim asuhan Pep Guardiola membuat mereka hampir meraih posisi ketiga. Narasi lain yang dibuat adalah tentang kejutan Nottingham Forest yang lolos ke kompetisi Eropa, sementara Tottenham Hotspur dan Manchester United mengalami musim liga terburuk mereka sejak rebranding pada 1992.

Semua hal di atas masih cukup segar dalam ingatan, tetapi sepak bola tidak pernah tidur. Prediksi di bawah ini disusun oleh Superkomputer, dengan bantuan Opta, yang telah mensimulasikan musim liga berdasarkan daftar pertandingan dan apa yang telah kita pelajari dari musim ini sejauh ini. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lihat prediksi pemenang dan pecundang musim Liga Inggris 2025/2026.

Tren yang mengkhawatirkan di dasar klasemen diperkirakan akan berakhir musim ini. Baik pada musim 2023/2024 maupun 2024/2025, ketiga tim yang promosi langsung terdegradasi. Namun, jika proyeksi terbaru Superkomputer benar, baik Sunderland maupun Leeds akan bertahan kali ini. Namun, ini tetap berarti Burnley diperkirakan akan mengalami kemerosotan yang tak terhindarkan di bawah asuhan Scott Parker.

The Clarets hanya memenangkan satu dari 22 pertandingan liga terakhir mereka - kemenangan 3-2 atas Crystal Palace - dan diperkirakan akan langsung terdegradasi kembali ke Championship dengan 26 poin.

West Ham United bisa bergabung dengan mereka di divisi kedua musim depan, menurut perhitungan Superkomputer. Ada tanda-tanda kebangkitan di London Stadium - yaitu kemenangan melawan Burnley, Sunderland, Tottenham, Fulham, dan poin penting di kandang melawan Man City. Meskipun demikian, The Hammers masih diprediksi hanya akan mengumpulkan 37 poin dan finis di posisi ke-18.

Mesin Opta juga meyakini Wolverhampton Wanderers – yang meraih kemenangan pertama mereka musim ini dalam 20 percobaan – tidak akan mampu membalikkan keadaan, karena mereka diperkirakan akan tetap berada di posisi terbawah hingga Mei nanti. Tidak mengherankan, meskipun tim asuhan Rob Edwards telah mengembalikan harga diri mereka dalam beberapa pekan terakhir dan kini memiliki 17 poin setelah kemenangan mengejutkan atas Aston Villa dan Liverpool. Mereka tidak mungkin... bukan?

Leeds United mungkin juga akan terseret ke dalam perjuangan untuk bertahan hidup musim ini, tetapi telah diberi kesempatan untuk menghindari degradasi ke Championship. The Whites diprediksi akan finis di posisi ke-15, satu poin di atas Nottingham Forest, yang telah memecat tiga manajer musim ini setelah pemecatan Sean Dyche, tetapi mungkin akan lolos dari degradasi.