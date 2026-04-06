PSV Pertahankan Juara Liga Belanda Tiga Tahun Beruntun

JawaPos.com–PSV mempertahankan gelar Liga Belanda untuk tiga beruntun setelah pesaing terdekat mereka Feyenoord gagal mengamankan poin penuh pada pekan 29, Minggu (5/4) waktu setempat.

PSV berhasil mengunci gelar juara Liga Belanda setelah Feyenoord hanya mampu bermain imbang tanpa gol menghadapi FC Volendam, demikian catatan Eredivisie dilansir dari Antara.

Hasil imbang Feyenoord membuat perolehan poin PSV pada klasemen sementara Liga Belanda sudah tidak mungkin terkejar dengan lima pertandingan tersisa. Saat ini PSV berada di peringkat pertama klasemen sementara Liga Belanda dengan 71 poin dari 29 pertandingan, unggul 17 poin dari Feyenoord di tempat kedua.

Ini merupakan gelar Liga Belanda ke-27 bagi PSV sepanjang sejarah, sekaligus gelar juara ketiga beruntun setelah sebelumnya berhasil mereka menangkan pada edisi 2023/2024 dan 2024/2025. Bagi PSV, ini juga merupakan gelar ketiga beruntun Liga Belanda bagi pelatih kepala Peter Bosz yang sudah menangani klub asal Eindhoven tersebut sejak musim Juli 2023.

Sementara itu, posisi Liga Champions di tempat kedua dan ketiga masih dapat diperebutkan setidaknya sembilan tim dari posisi kedua hingga 10.

Pada pertarungan menghindari zona degradasi, terdapat setidaknya delapan tim yang masih bersaing untuk tidak berada di dua posisi terbawah di akhir kompetisi nanti.

Hasil lengkap pekan ke-29 Liga Belanda

PSV 4 - 3 Utrecht