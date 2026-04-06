Antara
06 April 2026, 13.08 WIB

Semifinal Piala FA: Chelsea Hadapi Leeds, City Ditantang Southampton

Semifinal Piala FA, Chelsea hadapi Leeds, City ditantang Southampton. (X/EmiratesFA)

JawaPos.com–Chelsea menghadapi Leeds United, sedangkan Manchester City ditantang Southampton pada semifinal Piala FA. Mereka menyingkirkan lawan-lawannya di babak perempat final.

Hasil semifinal ini hadir setelah proses pengundian dilakukan oleh Ally McCoist di Stadion London, London, Minggu waktu setempat, dikutip dari laman resmi Piala FA dilansir dari Antara.

Dua tim Premier League akan bertemu yakni Chelsea akan menghadapi Leeds United pada semifinal Piala FA yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Wembley, London, akhir April.

Chelsea memastikan satu tiket di semifinal Piala FA setelah mengalahkan tim kasta ketiga Port Vale dengan skor telak 7-0 di Stadion Stamford Bridge, London, Sabtu (4/4) waktu setempat. Di sisi lain, Leeds United melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan sesama tim Premier League West Ham lewat adu tendangan penalti 4-2 setelah bermain imbang 2-2 selama 120 menit.

Sementara itu, pertandingan semifinal akan mempertemukan klub Premier League Manchester City dengan wakil Championship Southampton di Stadion Wembley, London, akhir April.

Manchester City mengunci satu tiket di semifinal Piala FA setelah mengalahkan mengalahkan sesama tim Premier League Liverpool dengan skor telak 4-0 di Stadion Etihad, Manchester, Sabtu (4/4) waktu setempat. Southampton membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan Arsenal dengan skor 2-1 pada perempat final di Stadion St Mary, Southampton, Sabtu waktu setempat.

Jadwal semifinal Piala FA pada 25-26 April 2026

Chelsea vs Leeds United

Manchester City vs Southampton

Artikel Terkait
Chelsea Lolos ke Semifinal Piala FA Usai Hancurkan Port Vale 7-0, Liam Rosenior Puji Perkembangan Tim - Image
Sepak Bola Dunia

Chelsea Lolos ke Semifinal Piala FA Usai Hancurkan Port Vale 7-0, Liam Rosenior Puji Perkembangan Tim

05 April 2026, 19.23 WIB

Mikel Arteta Blak-blakan! Ungkap Kekurangan Arsenal Saat Ditekuk Southampton di Piala FA - Image
Sepak Bola Dunia

Mikel Arteta Blak-blakan! Ungkap Kekurangan Arsenal Saat Ditekuk Southampton di Piala FA

05 April 2026, 18.06 WIB

Dibekuk Southampton dan Tersingkir dari Piala FA, Mikel Arteta Minta Pemain Arsenal Lakukan Hal Ini - Image
Sepak Bola Dunia

Dibekuk Southampton dan Tersingkir dari Piala FA, Mikel Arteta Minta Pemain Arsenal Lakukan Hal Ini

05 April 2026, 18.04 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

